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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج وشوربة الكريمة بالفطر

صدى البلد

إذا كنتي تحتاري في أكلات سفرة رمضان نقدم لكي اليوم طريقة عمل المقلوبة بالدجاج وشوربة الكريمة بالفطر 

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج 

المكونات

دجاجة متوسطة الحجم
2 حبة باذنجان كبيرة
2 حبة بطاطس 
2 حبة طماطم
2 حبة جزر ويمكن الاستغناء عنها
2 كوب أرز مصري أو أرز بسمتي 
بصلة كبيرة الحجم
بهارات دجاج  ومعلقة بهارات كاري او كركم
ملح وفلفل
ورق لورا وحبهان
زيت نباتي

الطريقة:

أحضري البصلة و أفرميها لجوانح وضعيها في وعاء الطبخ مع القليل من الزيت النياتي ثم حركيها قليلا حتي تذبل.


قطعي الدجاجة إلي 8 قطع واغسليها جيدا ثم ضعيها مع البصل قومي يالتقليب حتي تأخذ قطع الدجاج لون ذهبي.


أضيفي ملعقة من البهارات والكاري والملح والفلفل و ورق اللور والحبهان قلبيها جيدا ثم أضيفي الماء الساخن واتركيها حتي تنضج بنسبة 75%.


أثناء نضج الدجاج قومي بتحضير الباذنجان عن طريق تقطيعه الي شرائط طولية و سمكها متوسط ورشي عليها القليل من الملح واتركيها قليلا.


اغسلي شرائح الباذنجان وصفيها ثم اقليها في الزيت حتي تأخذ لون ذهبي فاتح ويمكنكي بدلا من القلي دهنها بالزيت ووضعها بالفرن حتي تاخذ اللون الذهبي.


في وعاء عميق قومي بوضع شرائح  الجزر والطماطم و البطاطس ثم شرائح الباذنجان وبعد ذلك قومي بوضع قطع الدجاج المسلوق.


قومي بغسيل الأرز جيدا ثم ضعي عليه معلقة صغيرة من البهارات وقلبيه جيدا أضيفي الأرز فوق قطع الدجاج.


أضيفي مرقة سلق الدجاج حتي تغطي الأرز قليلا ثم ضعيها علي نار متوسطة حتي تغلي وبعد ذلك علي نار صغيرة جدا حتي ينضج الارز.


ارفعي المقلوبة من علي النار بعد تمام النضج واتركيها لتبرد قليلا ثم اقلبيها  لذلك سميت مقلوبة و زينيها وبالهناء والشفاء. 

 

 

شوربة الفطر السريعة بالكريمة

المقادير

·       7 رؤوس فطر مقطعة شرائح
·       1 ملعقة طعام من الزبدة
·       1 كوب من كريمة الطبخ
·       3 كوب من مرق الدجاج
·       2 ملعقة طعام من دقيق القمح
ملح حسب الرغبة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفول
طريقة التحضير:

في قدر غير قابل للالتصاق نذيب الزبدة على نار هادئة ثم نضيف الفطر و نقلبه قليلاً .
نضيف الدقيق و نقلبه قليلاً حتى يمتص الزبدة .
نسكب مرق الدجاج مع التحريك ثم نضيف الكريمة و نحرك حتى الغليان .
أخيراً نضيف التوابل و الملح و نحرك و عندما تصبح الشوربة سميكة نرفع القدر عن النار و تصبح جاهزة للتقديم .

طريقة عمل المقلوبة شوربة الكريمة شوربة الفطر المقلوبة بالدجاج طريقة عمل المقلوبة بالدجاج شوربة الفطر السريعة بالكريمة

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فطارك عندنا.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج وشوربة الكريمة بالفطر

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