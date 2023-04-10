ستغير خريطتها المائية| دولة عربية على موعد مع أكبر موجة أمطار وسيول فى تاريخها

تترقب وزارة الموارد العراقية، موجة أمطار غزيرة وسيول هي الأكبر في تاريخ البلاد، وفقاً لما أعلنه مصدر مسؤول في الوزارة.

وقال المصدر بحسب وكالة شفق نيوز، إنه "بحسب التوقعات الجوية والدلائل فإن الأمطار والسيول القادمة خلال الـ 72 ساعة غير مسبوقة وستغيّر الموقف المائي في العراق رأساً على عقب على اكثر الترجيحات".

وبين، ان "الوضع المائي مازال حرجاً وأن الامطار الغزيرة لا تفي أغراض التخزين دون السيول التي لم تتدفق بمعدلاتها خلال الموسم الشتوي الماضي".

وأضاف المصدر أن "الامطار والفيضانات المرجحة ستحدد الموقف المائي في عموم البلاد وسط تفاؤل كبير يسود الاوساط المعنية".

ويوم الخميس الماضي (6 / 4 / 2023) قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، إن البلاد ستتعرض لأمطار استثنائية لم تشهدها منذ عقد التسعينيات، وذلك بدءا من منتصف الأسبوع المقبل.

من جانبها أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، أن الإقليم على موعد مع موجة أمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت المديرية في بيان انه "إبتداءً من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة من الأسبوع المقبل تجتاح محافظات الاقليم موجة أمطار غزيرة".

وأضافت أن "الموجة ستشمل جميع المناطق حيث ستكون خفيفة يوم الاثنين لكنها ستتحول إلى أمطار غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء".