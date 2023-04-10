وكيل تعليم الغربية يشهد عقد الندوة التعريفية الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الندوة التعريفية الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية عبر الفيديوكونفرانس، برئاسة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والدكتور محمود محيي الدين، و المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، وذلك لإطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفتح باب التقدم للمشروعات على المنصة الالكترونية.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما شهد الاجتماع بمرافقة وكيل الوزارة، منسق الأيسف بالغربية، ومساعد منسق الأيسف، وإدارة التربية البيئية والسكانية، ووحدة التنمية المستدامة بالمديرية.

كما شهدت جميع الإدارات التعليمية العشر، الندوة التعريفية الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية عبر الفيديوكونفرانس، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، ومنسقي الأيسف بكل إدارة، وإدارة التربية البيئية والسكانية.



يأتي ذلك بتكليف من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تواجد جميع القيادات المستهدفة خلال عقد الندوة التعريفية الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية.

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