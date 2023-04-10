قال السيناتور الروسي، دميتري بيليك، اليوم الإثنين، إنه ليس هناك ما يثير الدهشة في تجسس أمريكا على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لأنه "بيدق أعمى" في أيدي الأمريكيين.

وقال بيليك: "ليس هناك ما يثير الدهشة في هذا. على ما يبدو، يعتقد زيلينسكي الساذج أنه شخصية سياسية مستقلة، وأنه رئيس أمة عظيمة اشتهرت في جميع أنحاء العالم. ولكن في الواقع، هو مجرد بيدق أعمى في يد سيد كبير، بالطبع الأمريكيون”.

وأضاف أنهم “ينقلون بيدقهم كما يريدون، وإذا لزم الأمر، يمكنهم بسهولة التضحية به، لأن هناك العديد من البيادق، وهناك لعبة كبيرة واحدة فقط”.

وأوضح أن “السلطات الأمريكية سوف تضحي بسهولة ليس فقط بالبيادق، ولكن بالملكات، وهو ما يعني الحلفاء في الاتحاد الأوروبي”.

مهرج أعمى

وقال بيليك: “لا توجد مكابح للأمريكيين. عندما يحتاجون إلى تحقيق شيء ما، فإنهم سيضعون اللوحة بأكملها حتى يظل ملكهم في مكانه المعتاد، وكانوا أقل اهتمامًا بالخسائر، خاصة الغرباء. لذا ، فإن الرئيس زيلينسكي، على الأرجح، تحت اسم مستعار مضحك في اللعبة الأمريكية، على سبيل المثال، "مهرج" أو "أعمى".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن”، أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على زيلينسكي، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاجون تم تسريبها على الإنترنت.

ووصف مصدر مقرب من زيلينسكي الوضع بأنه "متوقع" وأن المسؤولين الأوكرانيين يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب التسريب.