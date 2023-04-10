عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مهرج أعمى.. إعلان عاجل من روسيا بشأن تجسس أمريكا على زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال السيناتور الروسي، دميتري بيليك، اليوم الإثنين، إنه ليس هناك ما يثير الدهشة في تجسس أمريكا على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لأنه "بيدق أعمى" في أيدي الأمريكيين.

وقال بيليك: "ليس هناك ما يثير الدهشة في هذا. على ما يبدو، يعتقد زيلينسكي الساذج أنه شخصية سياسية مستقلة، وأنه رئيس أمة عظيمة اشتهرت في جميع أنحاء العالم. ولكن في الواقع، هو مجرد بيدق أعمى في يد سيد كبير، بالطبع الأمريكيون”.

وأضاف أنهم “ينقلون بيدقهم كما يريدون، وإذا لزم الأمر، يمكنهم بسهولة التضحية به، لأن هناك العديد من البيادق، وهناك لعبة كبيرة واحدة فقط”.

تنازل عن الأراضي .. زيلينسكي يعقد صفقة كارثية مع بولندا لمواجهة روسيا

لابتزاز روسيا.. الكشف عن سبب تفجير أمريكا لخط غاز ”نورد ستريم”

وأوضح أن “السلطات الأمريكية سوف تضحي بسهولة ليس فقط بالبيادق، ولكن بالملكات، وهو ما يعني الحلفاء في الاتحاد الأوروبي”.

مهرج أعمى

وقال بيليك: “لا توجد مكابح للأمريكيين. عندما يحتاجون إلى تحقيق شيء ما، فإنهم سيضعون اللوحة بأكملها حتى يظل ملكهم في مكانه المعتاد، وكانوا أقل اهتمامًا بالخسائر، خاصة الغرباء. لذا ، فإن الرئيس زيلينسكي، على الأرجح، تحت اسم مستعار مضحك في اللعبة الأمريكية، على سبيل المثال، "مهرج" أو "أعمى".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن”، أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على زيلينسكي، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاجون تم تسريبها على الإنترنت.

ووصف مصدر مقرب من زيلينسكي الوضع بأنه "متوقع" وأن المسؤولين الأوكرانيين يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب التسريب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

موضوعات متعلقة

تنازل عن الأراضي .. زيلينسكي يعقد صفقة كارثية مع بولندا لمواجهة روسيا

إجراء عسكري عاجل من أوكرانيا بعد تسريب وثائق البنتاجون السرية

لابتزاز روسيا.. الكشف عن سبب تفجير أمريكا لخط غاز ”نورد ستريم”

بسبب أمريكا.. بولندا على شفا حرب مع روسيا

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد.. وهذه رسالته للوزراء

عودة ظاهرة استعراض مخيف بالسيارات يثير الرعب في السودان | فيديو

متورطة في الصراع.. الكرملين يرفض أي دور فرنسي للوساطة بأوكرانيا

فيديو يشعل الغضب بالعراق.. جريمة تحرش في نهار رمضان.. شاهد

ترشيحاتنا

بسبب بايدن.. سناتور أمريكي يحذر من هجوم 11 سبتمبر جديد

خسائر فادحة.. ذعر بين الأوكرانيين بسبب تسريع التعبئة العامة للجيش

يصل لمليون جنيه وتسهيلات كبيرة .. اعرف قرض إنجاز من بنك القاهرة

ما حكم أخذ المحاليل المغذية في نهار رمضان ؟

كاتب سوداني: العلاقات بين القاهرة والخرطوم تشهد تطورا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي

تحديد موعد نهائي كأس مصر للطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي: جعفر العمدة عرض علي قبل كتابته.. ولو مساحة دوري في سره الباتع أكبر لحصلت على جائزة أفضل ممثلةl حوار

منها على مشط ومشابك.. شاهد أغرب طرق تقديم الطعام حول العالم

ملابس غير تقليدية.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

طريقة عمل كفتة الحاتي أحلى من المحلات

فيديو

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 .. متى تبدأ وتنتهي؟

مفاجأة في عيار 21.. تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار صرف الدولار

أمطار غزيرة تصل لسيول.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

القط والمبتهل المصري.. مشهد إنساني يعكس رحمة الإسلام مع الحيوانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ