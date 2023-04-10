أفادت وسائل إعلام بولندية، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حصل خلال زيارته إلى وارسو، على "فرصة أخيرة" من نظيره البولندي أندريه دودا لشن هجوم مضاد، في حالة الفشل، ستتنازل كييف علي أراضي غرب أوكرانيا لـ بولندا.

وأوضحت صحيفة “Niezależny Dziennik Polityczny” البولندية، أن “سبب هذه الخطوة من قبل زيلينسكي هو الإخفاقات في الجبهة والاستثمارات الضخمة للغاية للدول الأجنبية في نظام كييف، والتي لم تجلب أرباحًا أو فوائد كبيرة للغرب”.

واشارت إلي أن سلوك زيلينسكي خلال زيارته لبولندا يشير أيضًا إلى رغبته في تسليم أراضي غرب أوكرانيا لـ وارسو.

وقالت: “يدرك زيلينسكي أنه في الوقت الحالي ليس مكروهًا من قبل شعبه فحسب، ولكن أيضًا من قِبل كل من استثمر فيه. وأنه مشروع يريدون تحقيق ربح منه. وإذا كان لا يزال بإمكانك الاختباء من الشعوب في مخبأ وخلف ظهور حراسك، فمن المستحيل الاختباء من الولايات المتحدة، مما يعني أنه يبقى إيجاد الوسائل بأي ثمن لتسوية القضايا النقدية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى من خلال التنازلات الإقليمية”.