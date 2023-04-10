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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: نسعى لتنفيذ خطة طموحة هدفها تنمية وعي الشباب

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تقديم العديد من سبل التوعية لمواجهة الأفكار الهدامة، ونشر الوعي بين طلاب الجامعات وبناء شخصياتهم من خلال الأنشطة الطلابية.

 

اهتمام كبير من التعليم العالي بالشباب
 

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا بالشباب، وذلك من خلال ما تقدمه من أنشطة وفعاليات طلابية في مختلف مجالات النشاط الطلابي، حيث تساهم هذه الأنشطة بدورها في استثمار طاقات الشباب، وتنمية روح المُشاركة الإيجابية لديهم في مسيرة التطوير، ومواجهة تحديات العصر، والتعامل مع المتغيرات برؤية عصرية، وفكر بعيد عن التطرف والأفكار الهدامة وغير السوية.

 

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وأضاف المصدر أن ذلك يبرز أهمية المُشاركة الفاعلة لكافة الطلاب في مثل هذه الأنشطة، لما لها من دور هام في بناء شخصيتهم المُتكاملة، والارتقاء بقدراتهم، واكتشاف مواهبهم.
 

تنفيذ خطة طموحة هدفها تنمية وعي الشباب
 

وأكد لصدى البلد أن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ خُطة طموحة هدفها تنمية وعي الشباب في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي، ويستمر تنفيذها في الفترة القادمة، من خلال مُتابعة ما تم تنفيذه.

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