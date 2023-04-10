وزير دفاع أوكرانيا : كنت قريبا من الوقوع في قبضة الجيش الروسي

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن الجيش الروسي كان قريبا من أسره في جوستوميل في بداية العملية العسكرية.

وحسب موقع "أوكراينسكايا برافدا" الأوكراني، قال ريزنيكوف: "نظريا، إذا انتقلنا إلى هناك يوما أو يومين على الأقل، فسيكون نصف وزارتي هناك تقريبا في الأسر".

وأوضح أن مركز القيادة المحمي، حيث كان من المفترض أن يغادر مسؤولون أوكرانيون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع، كان يقع في جوستوميل، حيث تم إنزال كبير للمظليين الروس.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن الأوكرانيين ليسوا مضطرين لانتظار المواعيد "السحرية" لشن هجوم مضاد، لأنه يحدث كل يوم.

وكتب دانيلوف، في تغريدة على “تويتر”: "الهجوم المضاد الأوكراني يحدث كل يوم. نحن لا ننتظر تواريخ سحرية، نحن نتصرف بهدوء ومنهجي وثابت ... الضجيج الإعلامي لا يصب في صالح خطط قوات الدفاع الأوكرانية".

وفي وقت سابق، لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن يبدأ هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية في الأسابيع المقبلة.