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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للمشاركة في المؤتمر الأفريقي لفيزياء الطاقة العالية في المغرب.. تفاصيل

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN ، عن القيام بعقد المؤتمر الأفريقي لفيزياء الطاقة العالية (ACHEP)‏‏ وذلك في ‏‏نسخته الأولى خلال الفترة من 23 وحتى 27 أكتوبر 2023 في المغرب‏‏.


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وأشارت إلى أنه سيتم القيام بعقد مؤتمر ACHEP ضمن سلسلة مؤتمرات دولية تعقد كل سنتين حول فيزياء الطاقة العالية التي تعقد في المعاهد الأفريقية والتي تجلب معا علماء متخصصين في مجال فيزياء الطاقة العالية من الجامعات ومعاهد البحوث في جميع أنحاء العالم على أسس أفريقية لمناقشة التطورات الحالية والاتجاهات الجديدة والنتائج ووجهات النظر في هذا المجال.

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات عن كيفية التقديم من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/physics/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمي

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