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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات : استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها بالبريد

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه اعتبارا من تاريخ 14/4/2023 سيتم استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية عن طريق خدمة البريد السريع فقط، ولن يتم استلام أو متابعة هذه الطلبات بمقر امانة المجلس الأعلى للجامعات.
 

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واضاف المجلس أن الطلبات المقدمة للمعادلة ستتم كافة التعاملات بخصوصها عن طريق برنامج المعادلات الإلكتروني (استفسارات بخصوص كيفية التقدم – متابعة تطورات حالة الطلب – اي استفسارات أخرى) ، وذلك علماً بانه سوف يكون متاحاً متابعة الموضوع بمجرد فتح حساب على موقع برنامج المعادلات الالكتروني وذلك من خلال:

1- تقديم استفسارات (عن طريق تحديد نوع المشكلة سواء كانت متعلقة بإدخال بيانات الدرجة العلمية أو برفع الملفات أو سداد المصروفات المطلوبة، ومن ثم كتابة وصف المشكلة والاضافة). 
 

2- من خلال الدعم المباشر (Chat)  مع أحد موظفي ادارة المعادلات وكتابة المشكلة وتلقي الرد مباشرة علماً بأنه سوف يتم الرد خلال يومين عمل.

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