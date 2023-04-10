قومي البحوث يوضح فوائد وأضرار الاحتفال بعيد شم النسيم في شهر رمضان

قالت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن عيد شم النسيم أحد أقدم الأعياد المصرية، وبدأ الاحتفال به عام 2700 قبل الميلاد، وقدومه يعلن عن بداية فصل الربيع ويحتفل به يوم الإثنين التالي ليوم الأحد الموافق عيد القيامة لدى الإخوة المسيحيين.

وأضافت أن عيد شم النسيم يأتي هذا العام خلال أيام شهر رمضان المبارك ، مما يصعب على المصريين الاحتفال به وتناول الأسماك المملحة كالفسيخ والسردين والرنجة والملوحة خوفا من العطش الشديد في الصيام.



وتابعت لـ صدى البلد: " تعتبر الرنجة والفسيخ من الأسماك التي تحتوي علي الدهون المشبعة، ومصدرا أساسيا للبروتين، كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "ب"، والأملاح المعدنية كالزنك والحديد واليود، وكل هذه العناصر هامة لصحة الجسم، كما أن زيت السمك يحتوي على أوميجا 3 الذي يحمي الجسم من الجلطات الدموية، ويساعد على تنشيط الذاكرة".

واستكملت: " تناول الأسماك المملحة يحمل الكثير من الأضرار وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من أملاح الصوديوم، مما يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم واحتباس المياه بالجسم لذا فهي غير مناسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع والقلب والكلى والنقرس وكذلك الحوامل، بالإضافة إلى طرق التحضير غير المناسبة تساعد على نمو أنواع من البكتيريا والتي قد تؤدي إلي حدوث أعراض متوسطة كالنزلة المعوية البسيطة مثل المغص والإسهال أو قد تتسبب في حدوث التسمم الغذائي وخاصة بعد تناول وجبة الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.