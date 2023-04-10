عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قومي البحوث يوضح فوائد وأضرار الاحتفال بعيد شم النسيم في شهر رمضان

الفسيخ
الفسيخ

قالت الدكتورة مها إبراهيم عبد المعطي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن عيد شم النسيم أحد أقدم الأعياد المصرية، وبدأ الاحتفال به عام 2700 قبل الميلاد، وقدومه يعلن عن بداية فصل الربيع ويحتفل به يوم الإثنين التالي ليوم الأحد الموافق عيد القيامة لدى الإخوة المسيحيين.

وأضافت أن عيد شم النسيم يأتي هذا العام خلال أيام شهر رمضان المبارك ، مما يصعب على المصريين الاحتفال به وتناول الأسماك المملحة كالفسيخ والسردين والرنجة والملوحة خوفا من العطش الشديد في الصيام.
 

txt

عاشور يصدر قرارًا بندب ضياء خليل مديرًا تنفيذيًّا لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

txt

التعليم العالي تعلن تفاصيل الندوة المعلوماتية للنهوض بالعلم والعلماء.. تفاصيل

txt

التعليم العالي: إطلاق مبادرات لتأهيل الطلاب وإيجاد وظائف المستقبل وتلبية متطلبات سوق العمل

txt

مبادرات للتأهيل والتدريب وخلق تخصصات تواكب التطور.. جهود من التعليم العالي لربط الجامعات بسوق العمل واحتياجات التنمية

txt

تعرف على تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسى 2023-2024

txt

القومي للبحوث: تغلب على الصداع اثناء الصيام بهذه الطرق

txt

القومي للبحوث: فوائد مذهلة لتناول التين المجفف في شهر رمضان

txt

بحوث الفلزات ينظم المؤتمر والتجمع السنوى الأول للاتحاد الإفريقي للحام

txt

وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي .. تفاصيل التقديم

txt

التعليم العالي: لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُتقدمين

 

وتابعت لـ صدى البلد: " تعتبر الرنجة والفسيخ من الأسماك التي تحتوي علي الدهون المشبعة، ومصدرا أساسيا للبروتين، كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين "ب"، والأملاح المعدنية كالزنك والحديد واليود، وكل هذه العناصر هامة لصحة الجسم، كما أن زيت السمك يحتوي على أوميجا 3 الذي يحمي الجسم من الجلطات الدموية، ويساعد على تنشيط الذاكرة".

واستكملت: " تناول الأسماك المملحة يحمل الكثير من الأضرار وذلك لاحتوائها  على نسبة عالية من أملاح الصوديوم، مما يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم واحتباس المياه بالجسم لذا فهي غير مناسبة  لمرضى ضغط الدم المرتفع والقلب والكلى والنقرس وكذلك الحوامل، بالإضافة إلى طرق التحضير غير المناسبة تساعد على نمو أنواع من البكتيريا والتي قد تؤدي إلي حدوث أعراض متوسطة كالنزلة المعوية البسيطة مثل المغص والإسهال أو قد تتسبب في حدوث التسمم الغذائي وخاصة بعد تناول وجبة الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.

التعليم العالي البحث العلمي ضغط الدم المرتفع الرنجة القومي للبحوث المركز القومى للبحوث شهر رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

تنويه عاجل من بيراميدز قبل لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لاعب الزمالك السابق : الأهلي خلع من كهربا

موضوعات متعلقة

عاشور يصدر قرارًا بندب ضياء خليل مديرًا تنفيذيًّا لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

التعليم العالي تعلن تفاصيل الندوة المعلوماتية للنهوض بالعلم والعلماء.. تفاصيل

التعليم العالي: إطلاق مبادرات لتأهيل الطلاب وإيجاد وظائف المستقبل وتلبية متطلبات سوق العمل

مبادرات للتأهيل والتدريب وخلق تخصصات تواكب التطور.. جهود من التعليم العالي لربط الجامعات بسوق العمل واحتياجات التنمية

تعرف على تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسى 2023-2024

القومي للبحوث: تغلب على الصداع اثناء الصيام بهذه الطرق

القومي للبحوث: فوائد مذهلة لتناول التين المجفف في شهر رمضان

بحوث الفلزات ينظم المؤتمر والتجمع السنوى الأول للاتحاد الإفريقي للحام

ترشيحاتنا

الحياة في أمريكا تقلل عمرك إلى النصف.. تعرف على السبب

الجامع الأزهر ينهي استعدادات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان .. غدا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن قضية الوثائق المسربة

صواريخ وطائرة مسيرة.. تفاصيل الهجوم على القاعدة الأمريكية في سوريا

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

المتحف المصري الكبير.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العمل داخله|ماذا طلب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من أمراض عديدة.. طريقة تحضير عصير الشمندر

بإطلالة جريئة | صباح أخت جعفر العمدة تثير ضجة على السوشيال ميديا

ثنائي يشبه حسام حبيب وشيرين يشعلان الفيسبوك.. شاهد

هتنفعك في رمضان.. أكلات تفيد الجهاز الهضمي

فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

الأهلي وبيراميدز.. موقف كهربا ومفاجآت بالجملة يجهزها كولر

هيجيب حق سيد.. هالة صدقي تكشف مفاجأة : جعفر العمدة هيطلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ