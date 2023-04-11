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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 11-4-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء  11-4-2023.

استقرار السعر

وشهد سعر الدولار، ثباتا أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء  في البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية.

أفضل سعر لشراء الدولار من البنوك اليوم الاثنين

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 أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-4-2023، مسجلا  30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل  سعر 


سجل أقل سعر دولار امام الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

متوسط السعر 


وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في معظم بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، الإسكندرية، الأهلي المتحد، المشرق، بلوم، العقاري المصري العربي،كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي".


وجاء ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في  ميد بنك.

ارتفاع التضخم

وأعلن  البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم الشهري إلى 2.5% بنهاية مارس الماضي؛ بعد أن كانت 8.1% بنهاية فبراير السابق، وبمعدلات غير مسبوقة بلغت 5.6% .

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن  معدلات التضخم هبطت بمعدل 0.6% بالمقارنة بما كانت عليه معدل التضخم الشهري في مارس 2022.

وهوى التضخم، وفقا لبيانات البنك المركزي، على أساس سنوي إلى 39.5% بعد أن سجل 40.3% بنهاية فبراي الماضي بمعدل طفيف لم يجاوز الـ0.8%.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح أمس الإثنين، وصول معدل التضخم الشهري إلي 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023.


كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير. 

ارتفاع السيولة المحلية

ارتفع حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي إلي 831.23 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 811.2 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 807 مليارات جنيه في أكتوبر 2022.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي  فقد وصلت جملة الودائع الجارية بالعملة المحلية لنحو 908.4 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 884 مليار جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 855.804 مليار جنيه في أكتوبر من العام الماضي.

وسجل سعر المعروض النقدي لنحو 1.74 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 1.7 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 1.66 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.

وارتفع معدل السيولة المحلية لنحو 7.2 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام، لتصبح 7.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.

وصلت جملة أشباه النقود إلي 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 5.621 تريليون جنيه في نوفمبر 2022 ومقارنة بـ 5.52 تريليون جنيه في أكتوبر 2022.
 

طرح سندات خزانة

باعت وزارة المالية أمس الإثنين، سندات خزانة لاستحقاق 3 سنوات من استحقاق 6 إبريل من العام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية فإنه تقرر طرح سند الخزانة بمتوسط سعر فائدة 14.483%.

 

حسبما قالته تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت جملة القيمة الأسمية للطرح نحو 5.8 مليار جنيه ضمن العروض المقدمة من المستثمرين بإجمالي 26 عرضا مقدما.

وبلغ أعلى سعر فائدة نحو 28% و متوسط سعر فائدة 24.146% و أقل عائد بنسبة 21%.

ووصل إجمالي العروض المقبولة نحو 1.09 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 21.7% و أعلى سعر بنسبة 21.7% و أقل سعر بنسبة 21.7% والتي كانت من عرض واحد مقدمة جرى قبوله.

وتستهدف وزارة المالية طرح أذون و سندات خزانة بقيمة تبلغ 82.5 مليار جنيه علي مدار أسبوع تم طرح منها أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما وسندا خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه اليوم.

 

 

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