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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد لغز جديد مُحير في مسلسل "الصندوق"

صدى البلد

شهد مسلسل "الصندوق" ظهور أول مثير وغامض للنجمة تارا عماد، كعازفة كمان في فرقة أوبرا القاهرة.
وظهرت تارا عماد في دور عالية، عازفة الكمان فى أوركسترا أوبرا القاهرة حيث أرسل مجهول صورة لها تظهر فيها مع عضو من فريق الأوبرا وذلك داخل صندوق ألغاز جديد، أرسله مجهول للثلاثي نور (هدى المفتى) و يوسف (علي قاسم) وياسين (أحمد داش)، كما أرسل أيضاً داخل الصندوق فيديو لـ تارا (عالية) وهي تعزف الكمان باحتراف فى حفل بالأوبرا.

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وقرر الثلاثي الذهاب إلى حفل لتارا عماد (عالية) في الأوبرا حيث أرسل مجهول تذاكر لهم لحضور الحفل ولكنهم فوجئوا بعدم وجود تارا (عالية) ووجود عضو الفريق الذي تصورت معه فى الحفل، ليتفاجأ بعد ذلك الثلاثي بأن تارا (عالية) مختفية منذ فترة. فهل هناك علاقة بين اختفاء تارا عماد (عالية) وأروى مراد (ريهام عبد الغفور) وهل تم خطفها أم اختفت بإرادتها؟ هذا ما ستكشف عنه الأحداث في الحلقات القادمة.

جدير بالذكر ان ذلك الدور يختلف عن دورها السابق في موسم رمضان 2022 بمسلسل سوتس بالعربي بدور محامية مبتدئة تُعرف باسم "جوجل الشركة" في مؤسسة قانونية بسبب تمتعها بمهارات بحث غير عادية.

مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.

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