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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية بسيناء

ختام ليالي رمضان
ختام ليالي رمضان الثقافية بشمال سيناء

اختتم فرع ثقافة شمال سيناء ، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تم تقديمها على مدار 10 أيام، تضمنت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة، والذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إنه في ختام برنامج العروض الفنية ليالي رمضان، قدمت فرقة العريش عددا من العروض والرقصات أمام الجمهور، تدريب مدير الفرقة جامع عبد الرسول.

كما أقيمت عروض فنية متنوعة لفرقة العريش الاستعراضية التي  قدمت فقرات رائعة تفاعل معهم الجمهور بالهتاف والزغاريد منها، رقصات السامر السيناوي، رقصة رمضان كريم، تدريب مصطفى الخضري، إشراف عادل عروج مدير الفرقة.

عطر الأحباب

اختتم المقهى الثقافي نشاطه، بأمسية شعرية بعنوان «عطر الأحباب» لأدباء شمال سيناء، حضرها مدير عام الفرع أشرف المشرحاني، ومشرف نادي الأدب محمد محروس، ومدير القصر إيناس سمير، وإشراف صفاء حمدي مدير إدارة الدراسات والبحوث بالفرع.

واستكمل قصر ثقافة العريش، الورش الفنية لاستخدام  خامة الجلد الطبيعي، للمدرب شعبان جمعة، موجه تربية فنية، حيث تحدث عن الطرق المستخدمة في تنفيذ باقي اللوحات، وهي “الحرق والإضافة والتضفير”.

كما أقيمت محاضرة ثقافية بعنوان «رمضان مع أهل البصيرة» لـ زينب عبد الحميد، المعلمة بمدرسة الأمل للصم والبكم بالعريش، حيث شرحت طرق وأساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ليكونوا مثلهم مثل الأشخاص الأسوياء، ويكون لهم دور فعال في المجتمع.

واستكمل القصر نشاطه بمحاضرة ثقافية بعنوان «العشر الأواخر من رمضان» لفضيلة الشيخ محمد السيد عوض، وفضيلة الشيخ أحمد عليـ وذلك من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والأزهر الشريف، حيث تحدثا عن فضل شهر رمضان، وبخاصة ليلة القدر، وذلك تحت إشراف إيناس سمير مدير القصر.

واستمر تنفيذ العديد من الورش الفنية المركزية لإدارة ثقافة المرأة «الورشة الخامسة.. التطريز السيناوي»، تم بها استكمال البرقع بالتطريز، المدربة نيفين المطري.

واستكملت إدارة ثقافة القرية «الورشة الخامسة للكليم السيناوي»، تم خلالها تدريب الفتيات على غرزه الكليم بالنول الخشبي، للمدربة ليلي حسن، وإشراف نسرين الشوربجي مدير إدارة الدراسات والبحوث بالفرع، إلى جانب معرض كتاب لإصدارات قصور الثقافة.

كما عقد بيت ثقافة قاطية، محاضرة ثقافية بعنوان «غزوات في رمضان» حاضرها ممدوح صالح، وتحدث عن الغزوات التي تمت في شهر رمضان، منها «غزوة بدر»، وكذلك عن التضحيات التي قدمها الصحابة لرفعة هذا الدين، وذلك بإشراف أحمد عبد الصاحي مدير البيت. 

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سيناء ليالي رمضان الثقافية الفنية

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