قلق أوروبي من تصريحات ماكرون حول تايوان

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن وجود حالة من القلق الأوروبي بشأن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأخيرة حول تايوان، وذلك نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها اليوم، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول تايوان ستضر بالدول الأوروبية، وبالعلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وأوضح الدبلوماسيين الأوروبيين، أن تصريحات ماكرون التي قال فيها "إنه لا ينبغي جر أوروبا نحو صراع بسبب تايوان"، ستضر بأوروبا ككل، وستؤثر على العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، كما ستصعب مهمة تطوير موقف مشترك للاتحاد الأوروبي تجاه بكين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أحد الدبلوماسيين قوله: "إن تبعات تصريحات ماكرون، لن تكون انتصارا لأحد، سوى الرئيس الصيني، شي جين بينغ".

وصرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب زيارته للصين، بأنه لا ينبغي جر أوروبا نحو صراع بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تايوان، كما لا ينبغي لها التكيف مع "الإيقاع الأمريكي".

وبحسب قوله، فإن الأوروبيين بحاجة "للاستيقاظ" والتفكير في مصالحهم الخاصة.

وقبل قليل، قالت الرئاسة الفرنسية، إن العمل مع الصين أمر ضروري لخفض التوترات العالمية، مشيرة إلى أن استقرار النظام العالمي يتطلب تجنب احتمال تورط بكين في حرب أوكرانيا.

وأكدت أن تعدد الأقطاب الفاعلة دوليا أفضل طريقة للتعامل مع الصين، مشدده على أن سيادة أوروبا ضرورية للتوازنات العالمية.

وبالنسبة للعلاقات بين قصر الإليزيه والبيت الأبيض، قالت: “الرئيس إيمانويل ماكرون أكد مرارا أن الولايات المتحدة حليف ونتقاسم معها قيمًا مشتركة”.