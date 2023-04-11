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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وإعدام 5 أطنان أغذية وغلق مصنع مخالف بالشرقية.. صور

صدى البلد

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة فاقوس، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات، بمدينة فاقوس، به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، كما تم ضبط ٥ طن جزر مخلل لسوء التخزين وعدم وجود بيانات داخل المصنع، وتم إعدام ٤٦٥ كجم ملح ومخللات لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٤ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

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وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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الشرقية وزارة الصحة محافظة الشرقية صحة الشرقية مواد غذائية الاداره الصحيه شهر رمضان

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