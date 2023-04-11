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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تجبر الأمم المتحدة على اتخاذ "خيار مروع".. واجراء عاجل من المنظمة

النساء في طالبان
النساء في طالبان

أطلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، مراجعة لعملياتها وطلبت من جميع الموظفين الأفغان عدم الحضور إلى العمل على الأقل حتى مايو بعد أن منعت إدارة طالبان موظفاتها من العمل، حسبما ذكرت في بيان يوم الثلاثاء.

وقالت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إن حركة طالبان، التي وصلت إلى السلطة في عام 2021، أبلغت أن المرأة الأفغانية لن تكون قادرة على العمل في المنظمة العالمية. ولم يعلق مسؤولو طالبان على الأمر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه: "من خلال هذا الحظر، تسعى سلطات الأمر الواقع في طالبان إلى إجبار الأمم المتحدة على اتخاذ خيار مروع بين البقاء وتقديم الدعم للشعب الأفغاني والوقوف إلى جانب الأعراف والمبادئ التي من واجبنا التمسك بها".

وأضافت أن تنفيذ الأمر سيضع المنظمة العالمية في خرق لميثاقها.

وقد طلبت من حوالي 3000 موظف - رجال ونساء - البقاء في منازلهم حتى 5 مايو أثناء إجراء "الاستشارات الضرورية" وإجراء أي تعديلات مطلوبة على عملياتها وتسريع التخطيط للطوارئ.

وأثارت القيود المفروضة على العاملات في الأمم المتحدة، التي جاءت في أعقاب الحظر المفروض على معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية في ديسمبر، انتقادات دولية شديدة.

وأشار بعض المسؤولين إلى مخاوف من أن المانحين قد يتراجعون عن دعمهم لبرنامج المساعدات الإنسانية في أفغانستان، وهو الأكبر في العالم، وأن تنفيذ بعض البرامج والوصول إلى النساء في الدولة بدون عاملاك لن يكون ممكنًا.

وفرضت طالبان سلسلة من القيود على وصول المرأة إلى العمل والتعليم والحياة العامة.

وقال مسؤولو طالبان إنهم يحترمون حقوق المرأة بما يتماشى مع تفسيرهم الصارم للشريعة الإسلامية.

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