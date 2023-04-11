مهدد بالإيقاف.. غرامة ضخمة تنتظر محمد عبد المنعم بعد مباراة كأس مصر

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن عقوبة محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “محمد عبدالمنعم مهدد بالإيقاف 3 مباريات وتغريمه 25 ألف جنيه وفقًا للوائح العقوبات باتحاد الكرة”.

قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ توقيع عقوبة مالية على اللاعب محمد عبد المنعم بسبب طرده في المباراة النهائية للكأس، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للاعب أحمد حسن.

وأكد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أنه يعتذر لجماهير الأهلي وزملائه اللاعبين بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر، كما أكد أنه يعتذر أيضًا لفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، مشددًا على أنه لم يتعمد ما حدث، ولم يسيطر على انفعاله بسبب الحماس الزائد في آخر أوقات المباراة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .