أول كسوف للشمس في عام 2023 .. يحدث مع أخر أيام شهر رمضان.. يشبه حلقة النار وطبيعته هجين.. البحوث الفلكية: لن يري في مصر

أستاذ فلك : كسوف الشمس يحدث مع نهاية الأسبوع القادم

رئيس قسم الفلك السابق: بالشمس تبدو كحلقة من النار في بعض البلدان

أستاذ فلك: القمر يحب قرص الشمس ويجعل النهار ليل

أول كسوف للشمس لعام 2023، أيام تفصلنا عنه حيث يستعد العالم لإستقبال أكثر الظواهر الفلكية تأثيرآ والتي يحرص علي متابعتها عدد كبير من الناس سواء كانوا من محبي الظواهر الفلكية أو ومن غير محبيها، وسوف يحدث هذا الكسوف مع آخر أيام شهر رمضان.

كسوف الشمس



وكسوف الشمس حدث سماوي مذهل نرى خلاله الشمس محجوبة بواسطة القمر ما يلقي بظلاله على الأرض، وتحدث هذه الظاهرة عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وعندما يأتي القمر بين الأرض والشمس خلال مرحلة القمر الجديد، فإنه يحجب الضوء ويشكل ظلا عبر الكرة الأرضية.

وكشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد أول كسوف للشمس لعام 2023، مشيرا إلي انه سوف يكون كسوف هجين للشمس.

وقال شعبان، أن أول كسوف للشمس لعام 2023 سوف يكون يوم الخميس الموافق 20 أبريل الموافق 29 رمضان، و الكسوف الهجين للشمس سوف يتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر شوال لعام 1444 هـ.

وأوضح استاذ الفلك، أن أول كسوف للشمس لعام 2023، سوف يكون كسوف هجين، وأن الكسوف الهجين للشمس هو ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي، وأن سوف يكون كسوف كامل إذا شوهد في مكان في نقطة وحلقي في أخري فيعتبر هجينا بينهم.

أول كسوف للشمس لعام 2023 لن يرئ في مصر

وأشار أن أول كسوف للشمس لعام 2023، (الكسوف الهجين للشمس) يظهر بشكل إجمالي في بعض أجزاء العالم وحلقي في أجزاء أخرى، وتكون أجزاء من مساره بالقرب من شروق الشمس وغرويها

علي شكل حلقي، ولن يرى هذا الكسوف بشكل كلي أو جزئي في مصر.

يرى أول كسوف للشمس لعام 2023،ككسوف حلقي وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"، وتبدو الشمس خلاله أشبه بخاتم ذهبي، حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط، في شبه جزيرة نورث ويست كيب وجزيرة بارو في غرب أستراليا ، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية ، وجزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في اندونيسيا.

كسوف جزئي للشمس يحدث في آخر أيام شهر رمضان

يرى أول كسوف للشمس لعام 2023، ككسوف جزئني، في جنوب وشرق قارة أسيا - قارة أستراليا - المحيط الباسفيكي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية).

سيبدأ مسار الكسوف في جنوب المحيط الهندي ويمر عبر أراضي غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا، يغطي الكسوف ككسوف حلقي مساحة عرضها 49 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقة و19 ثانية، وعند ذروة الكسوف يغطي قرص القمر حوالي ١٠١٠٣ من كامل قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وخمس وعشرون دقيقة تقريباً.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، علي أن الكسوف الشمسي القادم لن يري في القاهرة أو في من محافظات جمهورية مصر العربية، ويُسمى هذا الكسوف بالكسوف الشمسي الهجين Hybrid Solar Eclipse لأن القمر سيكون قريبا من الأرض فيحجب قرص الشمس تماما.

وصرح تادرس أن كسوف الشمس، سوف سيظهر ككسوف كلي في بعض أجزاء من العالم ، كما سيظهر حلقيا في أجزاء أخرى، حيث سوف يبدو كحلقة من نار أثناء فترة الكسوف الحلقي.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مسار الكسوف سيبدأ في جنوب المحيط الهندي ويتحرك عبر أجزاء في غرب أستراليا وجنوب إندونيسيا ، أما الكسوف الجزئي فسيكون مرئيا في معظم أنحاء إندونيسيا وأستراليا .