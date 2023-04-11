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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتحقيق حلم الاستقلال.. ماكرون يقترح عقيدة اقتصادية جديدة للاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، صياغة عقيدة اقتصادية جديدة للاتحاد الأوروبي والتي ستضمن استقلال الاتحاد الأوروبي والحفاظ على قيمه، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

وقال ماكرون: ‏"خمس ركائز، القدرة التنافسية والسوق الموحدة والصناعة وحماية المعلومات والمعاملة بالمثل والتعاون، ستجعل من الممكن إنشاء عقيدة اقتصادية جديدة للاتحاد الأوروبي، والتي ستسمح لنا بمراجعة قضايا خلق فرص العمل، وتمويل نموذجنا الاجتماعي، والعمل على حل مشكلة تغير المناخ، لنكون أكثر استقلالية، واتخاذ قراراتنا الخاصة"، لافتا إلى أن هذه العقيدة "مهمة للغاية للحفاظ على النموذج والقيم الأوروبية".‏

 

‏ووصل الرئيس الفرنسي اليوم الثلاثاء إلى هولندا في زيارة ستشمل حفل استقبال للملك فيليم ألكسندر واجتماعا مع رئيس الوزراء مارك روته، كما تخطط الدولتان للتوقيع على وثيقة حول التعاون في مجال الابتكارات.‏

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وعلى جانب آخر، قال ماكرون، إنه من المهم التركيز على استقلالية أوروبا وسيادتها، ويجب على أوروبا أن تكون قادرة على حماية نفسها.

 

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال كلمة له على هامش زيارته لهولندا، أن الاقتصادات الأوروبية ليست مجهزة كما يلزم، مشيرا إلى أنه يجب أن نقلل من اعتمادنا على الآخرين ونعزز السيادة الأوروبية.

 

وأوضح أن الهوية والسيادة مفهومان متشابكان لا يجب أن يتخلى عنها الشعوب الأوروبية، وأن السيادة هي اختيار شركائنا وصياغة قوانيننا.

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