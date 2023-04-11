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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

لم يفز معه المارد الأحمر.. من هو الحكم السوداني لمباراة الأهلي والرجاء؟

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

تصدر الحكم السوداني محمود علي إسماعيل، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اختياره من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، لإدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال لموسم 2022-2023.

 

ومن المقرر أن يساعد الحكم السوداني كل من: محمد عبدالله إبراهيم من السودان وأحمد عبدالرازق من جيبوتي، والتشادي محمد الحاج علي حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى التونسي هيثم قيراط كحكم فيديو والسنغالي حاج ماليك سامبا كمساعد له.

 

من هو حكم مباراة الأهلي والرجاء؟

محمود علي إسماعيل حكم سوداني يبلغ من العمر 35 عامًا، وقد أشرف على 27 مباراة قارية بين الأندية والمنتخبات، أظهر فيها 67 بطاقة صفراء دون بطاقات حمراء، كما احتسب ثلاث ركلات جزاء.

 

الحكم السوداني سبق له أن قاد مباراة واحدة للأهلي في دوري الأبطال عام 2019 ضد سيبما التنزاني، وخسر فيها الفريق المصري بهدف دون رد، كما أنه أدار مباراتين لسموحة والمصري في بطولة الكونفدرالية عام 2016-2017، ولكنه لم يدير أي مباراة للرجاء المغربي قبل هذه المواجهة.

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موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

 

فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.

 

ومن المنتظر، أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، الفائز من مباراة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري. وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الترجي أو شبيبة القبائل خارج الأرض أولاً، على أن يكون الإياب في القاهرة.

 

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

التقى الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي، في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا، حيث كان الفوز لكل فريق في مباراتين مقابل التعادل في 4 مواجهات.

 

وواجه الأهلي الرجاء المغربي في مباراتين خلال منافسات البطولة العربية، وفاز في المباراتين، بالإضافة إلى فوزه في اللقاء الوحيد الذي جمعهما في السوبر الإفريقي عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

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