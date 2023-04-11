نشرة المرأة والصحة.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. إطلالات دنيا سمير غانم في تتر مسلسل جت سليمة تخطف الأنظار.. أضرار تناول الأسماك المملحة في رمضان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني



أثارت البلوجر هادية غالب، الجدل على السوشيال ميديا ، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام ٢٠٢٣ باسعار خيالية.



بالبواريك والقبعات.. إطلالات دنيا سمير غانم في تتر مسلسل جت سليمة تخطف الأنظار



تألقت النجمة دنيا سمير غانم وخطفت الأنظار بالعديد من الإطلالات الساحرة والجذابة في تتر مسلسل جت سليمة، والذي تم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2023.



على طريقة فيلم إكس لارج..الإكثار من الخبز فى السحور يسبب مشاكل خطيرة



تداول نشطاء السوشيال ميديا كوميك بطل فيلم إكس لارج الذي أرسل البواب لشراء المزيد من الخبز والطعام لتناول وجبة السحور خوفا من الجوع ثاني يوم .. فماذا يحدث لك لو فعلت مثله.



مشروب رمضاني يزيد الذكاء لدى الأطفال والكبار| اكتشفه الآن



يحلم الجميع بزيادة مستوى الذكاء لدى أبنائهم الصغار وأنفسهم أيضا لأن امتلاك هذه القدرة تجعل الإنسان يتغلب على معظم مشاكل الحياة ويحقق النجاح.



مع اقتراب الإحتفال بشم النسيم .. أضرار تناول الأسماك المملحة في رمضان



مع إقتراب شم النسيم، والتزامن في مجيئة مع شهر رمضان، ويشتهر تناول الأسمالك المملحة في هذا اليوم، ولكن مع الصيام قد يتردد البعض من تناوله لعدم شعورهم بالعطش الشديد في اليوم التالي من تناوله، ولكن الأمر لا يقتصر على العطش فقط فهناك الكثير من الأضرار الأخرى.



العيش فى هذا المكان يصيبك بالسرطان .. دراسة تكشف التفاصيل



وجدت دراسة جديدة أن العيش فى بعض الأماكن يمكن أن يجعل الإنسان مريضا بـ السرطان خلال 3 سنوات فقط .



بالريال والجنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر



نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة أنيقة وناعمة للغاية.



بدون هد حيل.. طريقة سهلة لتنظيف السجاد قبل العيد