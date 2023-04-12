ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

فجر أحمد حسام ميدو، مفاجأة بشأن الغرامة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، لصالح نادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كهربا عنده الحق إنه يفضل يلعب ويرد في تسديد الغرامة الموقعة عليه، على الأقل كمان 5 أو 6 شهور".



وأضاف: "كهربا بالقانون يؤجل ويشتري وقتا 5 أو 6 شهور، كهربا يستطيع تمديد سداد غرامة الزمالك لمدة 5 أو 6 أشهر".



وتابع: "كهربا بإمكانه أن يطلب حيثيات حال تم إيقافه مجددا، ومهلة الـ 60 يوما تبدأ عندما يرسل القاضي الحيثيات الخاصة بالحكم".



واختتم: "طول الفترة اللي فاتت القاضي مبعتش حيثيات الحكم لكهربا، ورد القاضي هيوصل في خلال شهر من انهاردة، بعدها بداية مهلة الـ 60 يوما".