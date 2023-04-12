مسلسلات رمضان الحلقة 20| الأجهرl عمرو سعد يخبر ميدا بانتقامه من عصران.. 1000 حمد الله ع السلامة|سميحة تفشل فى العثور على الجدة سوسو

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسلات رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الأجهر

عرضت مساء اليوم الحلقة الـ20 من مسلسل "الأجهر"،حيث شهدت العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وشهدت أحداث الحلقة الـ20 معاتبة مصطفى الأجهر "عمرو سعد" لـ ميدا "أحمد صفوت" بسبب طلاقه لزوجته نولا"سارة سلامة".

وأخبر مصطفى الأجهر "عمرو سعد" ميدا "أحمد صفوت" أن نولا زوجته وتحبه.

وصدم ميدا "أحمد صفوت" مصطفى الأجهر "عمرو سعد" بأنه يعلم ان نولا "سارة سلامة" تحبه، وأخبر الأجهر "عمروسعد" ميدا "أحمد صفوت" بأنه يحب نهلة "درة" ولا يرى غيرها.

ويخبر الأجهر "عمرو سعد" ميدا "أحمد صفوت" إنه ينوى الانتقام من "عصران" بسبب ما فعله فيه وفى المعلمسعداوى.

١٠٠٠ حمدالله ع السلامة

عرض مساء اليوم الحلقة العشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشاركبه ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة العشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتيتجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنانالشاب آدم الشرقاوي.



تبدأ الاحداث بنجاح سميحة في الحصول على رقم الجدة سوسو بمساعدة انشراح، تحاول سميحة الاتصال بالجدةسوسو ولكن التليفون مغلق، تتواجد نيللي في الفرح بشكل غير مبرر للجميع ولكنها تستهدف سامح، تدعي نيللي انهاصديقة العروسة وتعلق نيللي معجبه بملابس سامح وتسريحة شعرة.

جميلة

أذيعت الحلقة الـ 20 من مسلسل جميلة ، والذي تقوم ببطولته الفنانه ريهام حجاج ، حيث شهدت تطور في الاحداث .

وشهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل جميلة قيام شهيرة “ سوسن بدر ” بمقابلة رجب ، وأصرت على أن تصطحبه معها فيالسيارة ، وكشفت له أنها حصلت على حكم بالطلاق بعد أن سافر إلى العراق ، حيق توفي ووالده وأصبحت بلا مأوى، إلاأنها فاجأته وقامت بإطلاق النار عليه .

إكس لانس

اذيعت الحلقة 20 من مسلسل إكس لانس ، الذي يشهد عودة الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية ، حيث شهد عدد منالمواقف الكوميديا .

وتوصلت العصابة للحناوي “ محمد سعد ” وقامت بقتل حموده المنشاوي ، كما خطفت صديق الحناوي “ ساميمغاوري ” واتخذته رهينة ، حتي يعيد الحناوي الجثة التي قام بدفنها .

اما مونس “ ابرام سمير ” فقد حصل على وظيفة جديدة في شركة يمتلكها مجموعة من اصدقاء الدراسة .

الصندوق

قبل أن يحل أحمد داش لغز الصندوق الأول، كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل الصندوق والذي يُعرض حصريًا علىمنصة شاهد وقناة mbcمصر عن صندوق جديد يصل إلى ياسين (أحمد داش) وأصدقائه، ليكتشفوا بداخله ضحيةجديدة مختفية، ليصبح أمامهم صندوقين يسعون لحل لغزيهما لإنقاذ روح إنسان.

وذهب ياسين وأصدقاؤه إلى حفل أوبرا، بعدما وجدوا تذاكر للحفل، ليكتشفوا أن هناك عازفة كمان مختفية منذ فترة، لتبدأرحلة البحث عنها، ويصلوا إلى العازف خالد (محمد حاتم)، ويقررون مقابلته والتحدث معه ليعرفوا مكانها، وذلك علىالرغم لا يعرفون إذا كانت لها صلة بأروى أم لا.

جت سليمة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جت سليمة حيث مازالت دنيا سمير غانم التي تقوم بدور “سليمة” بالبحث عنشقيقها الذي تم بيعه مع الأطفال، ويساندها في البحث الفنان محمد سلام الذي يقوم بدور "موكوس" وذلك بعد تمكنهامن الدخول لقصر السلطان.

وتتحدث دنيا سمير غانم التي تقوم بدور "سليمة" مع الفنان محمد سلام الذي يقوم بدور "موكوس" وتسأله لماذايساعدها ويخبرها أن هذه وصية والدته أن يساعد الغريبة لتتحقق النبوءة.

رمضان كريم

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل رمضان كريم أحداث مثيرة حيث قرر محمد لطفي اعتزال العمل كوكيل للاعبي كرةالقدم بعد استغناء وليد عنه.

على جانب أخر تعرضت زوجة سلوى عثمان زوجة الفنان سيد رجب في المسلسل لمشكلة كبيرة لقيادتها السيارة بتهور،ويأمرها رمضان بالتوقف عن السواقة تماما ولكنها تحاول أن تساعده في طلبات المنزل.

عملة نادرة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل عملة نادرة، تخلى باشا مصر عن عبد الجبار بسبب الانتخابات ولكنه يطلب منه تكمله امرالاثار، يطلب عبد الجبار من رجله الأول عوض الذهاب لمكان قريب من مغارة شداد ومعه رجلين مختلفين عن باقي رجالهنظرا لوجود خائن بينهم.



يجلس حسن أبو عصايا مع شيخ يستطيع فتح المقبرة الفرعونية ولكنه يخبرهم انها مقبرة ملك ولذلك الحارس قويويطلب منه الانتظار لمده أسبوع.

تغيير جو



شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل تغيير جو، مساعدة عصام عمر للفنانة منة شلبي في العثور على حقبتها بعدماوصل إلى الحرامي أثناء عمله في البنزينة.

التقط عصام عمر صورة السارق، وهدده بفضحه إذا لم يرجع الحقيبة، وبالفعل التقى به وسلمه إياها، في الوقت الذيتحتار فيه منة شلبي ما بين حبيبها اللبناني، وإياد نصار الذي تطورت علاقتها به كثيرا.

الكتيبة ١٠١

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل الكتيبة 101 وهي الحلقة الأخيرة من المسلسل تكريم لجميع شهداء القواتالمسلحة من ضباط وجنود في الحوادث التي تطرقت إليها أحداث المسلسل مثل حادث كرم القواديس وقطاع 101 والهجومعلى مدينة الشيخ زويد.

وحرص قناع مسلسل الكتيبة 101 فى التسجيل مع عدد من الأبطال الحقيقيون داخل القوات المسلحة مع بث فيديووثائقي لعدد من الخبراء استراتيجيين ومحللين سياسين وعدد من أهالي سيناء يرون تفاصيل حرب القوات المسلحة علىالإرهاب فى الفترة من 2014 وحتي 2016.

ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 20، للنجمة روجينا، تصاعدا في الأحداث وزيادة الإثارة والتشويق، فور عرض الحلقة عبرقناتي النهار والمحور الفضائيتين.

خلال أحداث مسلسل ستهم الحلقة 20، تعمل ستهم (روجينا) تباع على ميكروباص في الإسكندرية، ويعلم أخيهامصطفى (إبراهيم السمان) ذلك ويرفض عملها بهذا العمل لأن والدها كان يعيشها حياة كريمة، وتخبره ستهم أنها تريدالكسب بكدها.

يتقدم عريس (عابد عناني) للزواج من ستهم، ويطلب منها أن تأخذ وقتها للتفكير وعدم الاستعجال، ويرحب شقيقهامصطفى بذلك لكن ستهم تكون مترددة في البداية.

سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 21، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسمالدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 21، يعلم حامد (أحمد السعدني) بمحاصرة جنود الحملة الفرنسية لمركزأشمون، فيقرر الفرار مع رجال المقاومة، وتغيير ملابس الأسير الفرنسي بيلو، قبل أن يلحق بهم جنود نابليون بونابرت.

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل سره الباتع، أيضا تعاون أبو العزم (أحمد وفيق) مع معتصم (علاء حسني) من أجلالحملة الانتخابية له حيث يترشح الأخير على قوائم جماعة الإخوان المحظورة.

وترفض فاطمة (منة فضالي) تعاون أبو العزم مع معتصم، وتتشاجر مع شقيقتها وزوجة الأخير (نجلاء بدر).

الكبير أوى

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20، يجهز حزلقوم فريق المزاريطة اف سي، ويضم (نفادي، طباظة، فزاع،العترة)، ويجهز لمباراة ودية قبل مباراته المقبلة.

ويستدعي حزلقوم، نجوم منتخب مصر السابقين (محمد بركات، محمد زيدان، سيد معوض، جدو، محمد عبد المنصف)،ليعبوا مباراة ودية مع المزاريطة.

ورغم أن حزلقوم قام بخداع لاعبي منتخب مصر السابقين، وقدم لهم طعام كثير حتى لا يستطيعون اللعب، إلا أن فريقالمزاريطة خسر بنتيجة 24-0.

المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 21 تطور جديد فى الأحداث، حيث تحاول رحاب “هبة مجدى” أن تصالحصابر المداح “حمادة هلال” إلا أنه مازال غاضبا منها بسبب اختفائها عنه.

بينما هايم “محمد رياض” يقابل صابر المداح أمام منزله ويعرفه بنفسه، إلا أن صابر يتعامل معه بطريقة غير لائقةويطلب منه الابتعاد عنه وأسرته وخاصة شقيقته هبة “هلا السعيد” التى كانت تعمل فى شركة هايم والذي سيطر عليهاووجهها لقتل والدتها وتسبب أيضا فى دخولها مستشفى الأمراض العقلية.

ويظهر الأمير “عبد العزيز مخيون” مع مساعده “عصام السقا” ويحكى له عن ما تعرض له عقب الحادث ويتحدث معهعلى المشروع الذى يقوم به مع شركة هايم.

ليل أم البنات

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 20 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تتعامل ابنة ليل "منة عرفة" بطريقة غير جيدة معابن عمها "حامد الشراب" بناء على الخلافات السابقة التى دارت بين والدتها وعمها.

بينما ليل "سهير رمزى" بدأت تتعامل مع حامد الشراب بطريقة جيدة خاصة بعد موقفه مع احد مساعديها الذى ساعدهليعالجه وطلبت منه أن يكون معها.

ويعثر صديق زين “محمد مهران ” بعد أن كان مختفيا بسبب المشاكل التى يتعرض لها بسبب أهله الى جانب رفض ليلزواج من إحدى بناته.

رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20 تطور جديد فى الأحداث حيث كشف شقيق زوجها هند “سلمى أبو ضيف” أمرهامع عمرو “رامز امير” بعد أن شاهدهما سويا وهو الأمر الذى دفعها إلى فضحهما ولكن يتدخل الإمام الشافعى “خالدالنبوى” ليوقف مع فعله شقيق زوج هند ويطلب منه الهدوء والصبر إلى أن تتحقق من الأمر خاصة أن الرمى بالمحصناتليس سهلا.

وقرر الإمام الشافعى أن يستمع إلى شهادة الشهود وشقيق زوج هند وعمرو حتى تتبين الحقيقة وكشف الشافعى عنوجود تضارب فى كلام شهادة الشهود فضلا عن شهادة شقيق زوج هند والذى كان يرغب فى معاقبتها وعمرو حسبشرع الله بتهمة القيام بفعل فاحش وهو ما لم يتبين.

تلت التلاتة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الاحداث المشوقة حيث تراجع أمجد عن قتل مي سليم، ولمينفذ الخطة التي اتفق عليها مع غادة عبد الرازق.

وبعد معرفة غادة، بتراجعه عن التنفيذ قامت هي بمحاولة تنفيذ قتلها ولكن اظهرت الحلقة أن مي سليم مازالت على قيدالحياه، لتشتد المنافسة والاحداث في الحلقات المقبلة.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة حيث قام رشاد بالتنازل عن محلات شحاتهلكي يتزوج فاطمة.

ويبدأ أمير كرارة، "طه القماش" في تجارة بيع الاقمشة، من خلال اعادة بيع الملابس المستعملة بعد تجديدها.

كما عنفت راوية المعلم رشاد، بعدما علمت بأمر طرده لاحدى السيدات بسبب عجزها عن دفع الايجار، وتخبره انها امرتبعودتها مجددًا.

تحت الوصاية

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الأحداث المشوقة حيث تواصل منى زكي، أخد حقهاوحق أولادها من خلال المجلس الحسبي.

بينما رأينا من خلال مشهد الفلاش باك، محاولات منى زكي للتفاوض مع جد ابنائها للتنازل عن الوصاية عليهم لكنهيرفض كما يرفض قراراتها بشأن اطفالها بحجة انه يعلم مصلحتهما اكثر منها وان الوضع اختلف بعد وفاة ابنه.