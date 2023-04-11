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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسالة الإمام الحلقة 20.. خالد النبوى يفتى بإجازة فتح كنيسة فى الفسطاط

رسالة الإمام
رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20 تطور جديد فى الأحداث حيث تقوم حسنة "أروى جودة" بمعالجة والد مساعدتها فى المحل وذلك بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة نتيجة بعض الوصفات التى كانت تعطيها لها حسنة.

بينما أفتى الإمام الشافعى "خالد النبوى" بأن ليس هناك ما يمنع تجديد الكنيسة وفتحها مجددا فى الفسطاط وذلك بعد سؤال أحد من اهل الفسطاط الاقباط.  

أما ابن الحكم "جمال عبد الناصر" يعطى بعض المال إلى الإمام الشافعى ليساعده فى مهمته الخاصة بتوفيق وكتابة الكتابات المبعثرة للائمة والصحابة.

أما عمرو “رامز امير” ينقذ طفلا من الغرق وهو الأمر الذى ينال اعجاب هند “سلمى أبو ضيف”. 

ويوجه الجروى “نضال الشافعى” رسالة إلى السرى"حمزة العيلى" تدعو إلى السلام حقنا للدماء وأن يتم الاتفاق بينهم على دخول الفسطاط بسلام وأمان ووقع الجروى رسالته باسم العباسى بن موسى “فراس سعيد” والى مصر. 

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أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا. 

أروى جودة خالد النبوى نضال الشافعي سلمى ابو ضيف الإمام الشافعي مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام

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