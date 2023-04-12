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اقتصاد

بشرى سارة للمنتقلين إلى العاصمة بشأن وحدات سكن مصر ببدر| تفاصيل

صدى البلد

وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،  بسرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين بالمرحلة الأولى ضمن وحدات سكن مصر بمدينة بدر، على أن يكون التسليم خلال شهر.

انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية 

 

ويبلغ عدد جهات المرحلة الأولى 14 وزارة وجهة، ومن المقرر ان تصل عدد الجهات المنتقلة للعاصمة نحو 120 وزارة وجهة للعمل بالحي الحكومي بإجمالي نحو 46 ألف موظف. 

وفي السياق نفسه أكد عاصم الجزار وزير الاسكان أنه سيبدأ قريبا، تسليم المرحلة الأولى لمستحقيها من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم يجب تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لتسليمها لمستحقيها.
 

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المرحلة الثانية من المنتقلين للعاصمة الإدارية

 ووجه رئيس الوزاء بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، وبدء إجراءات التخصيص للموظفين المستحقين، وكذا استكمال الاجراءات الخاصة بتخصيص وحدات للراغبين من المنتقلين ضمن الحي السكني R3 داخل العاصمة الإدارية الجديدة. 

ويبلغ عدد عمارات المرحلة الثانية من سكن مصر بمدينة بدر ١٩٦ عمارة  تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، ووصلت نسبة التنفيذ للعمارات إلى 87% من المشروع، كما تخطى متوسط تنفيذ اعمال الكهرباء نسبة 40%، وتم توريد الكابلات بالمشروع.

كما بلغ تنفيد أعمال المرافق (مياه وصرف ورى وطرق «فرمة») 80 %، ويزيد تنفيذ أعمال الطرق (أساس- أسفلت) عن 25 %.

وعن البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الوزارات والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة،  تم حصر وتدقيق 652 تطبيقًا من 56 جهة، وتم توثيق موقف التطبيقات من حيث الحاجة إلى التحديث وتقييم مدى مواءمتها للعمل.

 كما تم الانتهاء من نقل واختبار تطبيقات الدواوين لجهات المرحلة الأولى، وعددها 144 تطبيقًا، وتم الانتهاء من تدريب الكوادر المرشحة في 45 جهة على آليات اختيار التطبيقات المتخصصة. 

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