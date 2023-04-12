زيلينسكي يبعث برسالة إلى رئيس الوزراء الهندي.. ماذا طلب؟

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، عن تسلم رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقالت شبكة "إن دي تي في" الهندية، إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي كتب رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي يطلب فيها مساعدات إنسانية إضافية.

وأشارت نيودلهي في ردها إلى أن اللجنة الهندية الأوكرانية المشتركة ستنعقد في الهند، وذلك مع طلب زيلينسكي أدوية ومعدات طبية.

وكانت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمين دشاباروفا، قالت في وقت سابق إن أوكرانيا دعت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومسؤولين هنود كبار آخرين لزيارة كييف.

وأكدت جاباروفا في مقابلة مع وسائل إعلام هندية الإثنين، أن أوكرانيا تأمل أيضًا أن تدعو الهند المسؤولين الأوكرانيين للمشاركة في أنشطة مجموعة العشرين وتعزيز الحوار السياسي مع كييف.

وتتولى الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام وستستضيف قمة قادة المجموعة في سبتمبر.