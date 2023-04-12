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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. تايوان ترد على تقارير فرض الصين حظر جوي شمال البلاد

تايوان
تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أنها تبحث في صحة التقارير عن عزم الصين فرض حظر جوي شمال تايوان.

وكانت قد أفادت وكالة رويترز، أن الصين تخطط لفرض حظر جوي على شمال تايوان خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري.

وجاء ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الصين بمناورات واسعة حول جزيرة تايوان باستخدام كافة أفرع القوات المسلحة الصينية وبالذخيرة الحية، ويعتبر ذلك تحذيرا لتاوان بسبب زيارة رئيستها تساي إنج ون إلى الولايات المتحدة ولقائها مع مسؤوليين أمريكيين على رأسهم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

وكان قد أعلن الجيش الصيني أنه مستعد للقتال بعد إكمال ثلاثة أيام من التدريبات القتالية واسعة النطاق حول تايوان والتي تحاكي إغلاق الجزيرة ردا على زيارة الرئيس التايواني إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال الجيش الصيني في وقت سابق إن دوريات الاستعداد القتالي المسماة السيف المشترك كانت تهدف إلى تحذير تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، والتي تزعم الصين أنها تابعة لها.

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