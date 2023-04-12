زيلينسكي يرسل خطاب استغاثة لرئيس وزراء الهند.. ما فحواه

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية (MEA)، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كتب خطابا إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا طلبت الإمداد الإنساني الإضافي، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

ومن جانبها، أعربت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية، إيمين دشاروفا، خلال زيارتها إلى الهند، رغبة كييف في بناء علاقة أقوى وأوثق مع نيودلهي.

واختتمت نائبة وزيرة الخارجية الأولى لأوكرانيا زيارتها التي استمرت ثلاثة أيام إلى الهند اليوم الأربعاء. كانت هذه أول زيارة من أوكرانيا إلى الهند بعد أن بدأت روسيا حربها على بلد أوروبا الشرقية في 24 فبراير من العام الماضي.

واقترحت نائب وزير الخارجية الأوكراني أيضا أن تكون إعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا فرصة للشركات الهندية؛ كما أبرزت رغبة أوكرانيا في بناء علاقة أقوى وأقرب مع الهند".

وقالت الوزارة الهندية إن زيارة دشاروفا للهند ستسهل التعاون بين البلدين.

وأضافت أنه: "إلى جانب إجراء مناقشة حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، سلمت خطابًا من الرئيس زيلنسكي، موجهة إلى رئيس الوزراء مودي".

وفي محادثات بين فيرما ودشاباروفا، أوضحت الوزارة أن الأجندة الثنائية شملت كرات مثل الاقتصادية والدفاع والمساعدة الإنسانية والقضايا العالمية ذات الاهتمام المتبادل.



ووافق الجانبان على عقد الجولة التالية من استشارات وزارة الخارجية في كييف في تاريخ مناسب للطرفين ، "لقد.

وذكرت الوزارة الهندية أن الهند قد شاركت في تقديم الأدوية والمعدات الطبية وستوفر الحافلات المدرسية وما إلى ذلك إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الاجتماع التالي للجنة الحكومية بين الجانبين سيعقد في الهند.

"فيما يتعلق بمسألة طلاب الطب الهنود ، ذكر نائب وزير الخارجية أن أوكرانيا ستسمح لطلاب الطب الأجانب بإجراء امتحان مؤهلات الدولة الموحدة في بلدهم".

منذ أن بدأ الصراع الأوكراني في فبراير من العام الماضي ، تحدث رئيس الوزراء مودي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الزعيم الأوكراني زيلنسكي عدة مرات.

وفي محادثة هاتفية مع الرئيس زيلنسكي في 4 أكتوبر من العام الماضي ، قال مودي إنه يمكن أن يكون هناك "حل عسكري" وأن الهند مستعدة للمساهمة في أي جهود سلام. لم تدين الهند بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد حافظت على أنه يجب حل الأزمة من خلال الدبلوماسية والحوار.