بيان من الجيش الأوكراني بعد سيطرة فاجنر على 80% من باخموت

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن مدينة باخموت تشهد معارك ضارية في سياق سعي روسيا لبسط سيطرتهم عليها.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيان له اليوم، أن القوات الروسية تركز عملياتها الهجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفديف ومارين بمقاطعة دونيتسك.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس مجموعة فاجنر الرسية، يفجيني بريجوزين، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 80 بالمئة من مساحة مدينة باخموت شرقي أوكرانيا باتت تحت سيطرتنا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 180 ألفا و50 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و646 دبابة و7 آلاف و43 من المركبات المدرعة و2770 من النظم المدفعية و535 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و282 من أنظمة الدفاع الجوي و307 من الطائرات المقاتلة و307 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و630 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 319 من المعدات الخاصة.