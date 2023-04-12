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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أثار المخاوف .. موقف صارم من الأهلي ضد حكم مواجهة الرجاء

مباراة الأهلي والرجاء
مباراة الأهلي والرجاء

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، مطالبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بتغيير حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي ، الحكم السوداني محمود علي إسماعيل مباراة الذهاب، ويعاونه السوداني محمد عبدالله إبراهيم (مساعد أول) والجيبوتي أحمد عبدالرازق (مساعد ثان)، والحكم الرابع محمد الحاج علي من تشاد.

بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالي حاج ماليك سامبا في مباراة الأهلي والرجاء فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

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مطالب بتغيير حكم ذهاب الأهلي والرجاء 

يأتي طلب تغيير الحكم السوداني بعدما سادت حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء، بعد اعلان الكاف عن تعيين حكم سوداني لإدارة لقاء الذهاب بين النادي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي.

وجاء استياء القلعة الحمراء وطلب تغيير الحكم السوداني ، تخوفا من حدوث حالة الشد والجذب على خلفية أحداث مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم السبت الموافق 22 أبريل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال على ستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والرجاء أحد يومي 28 و29 أبريل الجاري في المغرب.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في مباراة حماسية جمعت بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يذكر أن النادي الأهلي تعرض الي الخسارة بصافرة الحكم السوداني محمود على اسماعيل امام سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في تنزانيا قبل 4 أعوام، وأشهر الحكم حينها بطاقة صفراء واحدة للاعب سيمبا.

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