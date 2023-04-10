الزمالك اليوم .. الأهلي خلع من كهربا ونقيب الفنانين يرفض رئاسة النادي

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الإثنين داخل النادي.

الأهلي خلع من كهربا



علق طارق السيد، لاعب الزمالك السابق عن موقف الأهلي في أزمة كهربا.

وكتب طارق السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي خلع من كهربا وأزمة قبل لقاء بيراميدز ووصول أوسوريو "فشنك"".

نجم الزمالك يواصل البرنامج التأهيلي



يواصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.



ويؤدي محمد عبد الشافي جلسات علاجية وتأهيلية متواصلة من أجل تجهيزه بأفضل شكل في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

ويغيب محمد عبد الشافي عن المباريات الأخيرة للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

محاضرة فنية لمدرب الزمالك



ألقى مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري، خلال المران الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

وحرص مدحت عبد الهادي على منح اللاعبين تعليمات فنية عديدة، وشرح لهم العديد من المواقف الخططية من أجل تنفيذها في التدريبات لتطبيقها خلال المباريات المقبلة .

وعقب ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة خططية خاصة في جزء صغير من الملعب، اعقبها خوض تقسيمة فنية قوية لتطبيق بعض الجوانب الفنية.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا و استشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز التي أقيمت مساء الأمس.

وأدت هذه المجموعة تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم لعلاج الإجهاد العضلي، ثم خاضت تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب، ضمن البرنامج المخصص لهم من قبل علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على عقد جلسة مع علاء رجب مخطط الأحمال، تم خلالها الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية وسير البرامج الموضوعة لهم لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود شبانة مدافع الأبيض، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نقيب الفنانين يكشف سبب رفض منصب رئيس الزمالك



قال الفنان أشرف زكي، إن سبب رفضه للترشح لرئاسة نادي الزمالك إنه في البداية كان أمين صندوق النادي ومر لظروف ووقتها كان رئيس أكاديمية الفنون وتعرض لأزمة صحية، فقام بالإعتذار عن ذلك المنصب.



أضاف أشرف زكي في برنامج على قناة "هي" أنه قال أن من لا يحترم "الفانلة" التي يرتديها يمشي، وأنه مع أن الفرقة كلها يجب أن ترحل وإعطاء فرصة للناشئين.



وأوضح أشرف زكي، أن اللاعب يجب أن يفكر في المسئولية الملقاة على عاتقه، الذي لا يشعر بالإنتماء يجب أن يرحل.



وعن وجود "شيكابالا" أكد أنه ضد أن يرحل لأنه من اللاعبين الأوفياء الذي أعطى عمره للفريق، غير كثير من اللاعبين لا يجب عليهم البقاء.