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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

الأرصاد
الأرصاد

تشهد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد إلى موجة من التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.

 

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حالة عدم استقرار 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد في هذه الأيام تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة “صدى البلد”، إن الأمطار وصلت لـ السيول بـ سيناء، والأمطار تختلف من محافظة لـ أخرى، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لـ كتل هوائية، وهناك انخفاض مستمر حتى غد، الخميس، وذروة الانخفاض اليوم، الأربعاء.

ولفتت إلى أن البلاد عادت لـ الأجواء الشتوية، وأن الأمطار على محافظات "الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية ودمياط، وبور سعيد، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة".

أمطار رعدية 

وأشارت إلى أن الأمطار رعدية وتتساقط معها حبات الثلج، وأن أمطار القاهرة والجيزة ستكون متوسطة، ويصحبها رعد.

موعد تحسن الأحوال الجوية 

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد التحسن فى أحوال الطقس، قائلة: "غدا سيكون هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة كما شاهدناه اليوم، ولكن تقل وتتلاشى فرص الأمطار من على المناطق الداخلية، وتنخفض فقط على السواحل الشمالية للبلاد”.

وأضافت الدكتورة منار غانم،  في تصريحات تليفزيونية: “سنرى تحسن الأحوال الجوية من يوم الجمعة القادمة، حيث يؤثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا ، وتبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع، وسيكون هناك زيادة فى فترة أشعة الشمس”.

وذكرت أن أمطار اليوم أمطار رعدية وتتساقط حبات البرد، ناصحة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، وأكشاك الكهرباء والأشجار، والقيادة بهدوء تام، وارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل.

حالة الطقس 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الأربعاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون مائلا للبرودة على جنوب البلاد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج فيه يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف، و البحر الأحمر يتجاوز المترين ونصف متر.

وتشهد مناطق القاهرة الكبرى، خلال توقعات الطقس، فرص أمطار خفيفة ليلا، اعتبارا من الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، حيث تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء اليوم على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أمطارا متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا، واعتبارا من الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، حتى نهاية اليوم تكون متوسطة قد تغزر أحيانا.

وعلى جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يشهد الطقس أمطارا خفيفة مساءً على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، اعتبارا من اليوم، الأربعاء، تمتد إلى مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث 20%.

أما على مناطق شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، فيشهد الطقس أمطارا خفيفة اعتبارا من اليوم، الأربعاء، على مناطق من شمال الصعيد بنسبة حدوث 20%.

 

 

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