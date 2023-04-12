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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على 10 محافظات

أمطار رعدية
أمطار رعدية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء المتقلبة مستمرة  والأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة ومتوقع سقوط أمطار رعدية على 10 محافظات  خلال الساعات القادمة ؛ مشيرة إلى أن ستنخفض درجات الحرارة نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض جوي متعمق فى طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، مع وجود نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى تصل إلى 13

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح " المُذاع على قناة إكسترا نيوزالفضائية ،إن  طقس اليوم سيشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة، وقد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، أيضا تتقدم إلى المناطق الداخلية ولكن بكميات أقل".
 

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة فترات الليل، حيث تصل الصغرى إلى 13 درجة مئوية، موضحة أن أمطار أمس مستمرة حتى الآن على أغلب محافظات الجمهورية، لكنها متفاوتة الشدة تختلف من محافظة إلى محافظة أخرى.

أمطار رعدية هيئة الأرصاد البحر المتوسط الدقهلية السواحل الشمالية طقس

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