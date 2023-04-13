أنا الأخير في برامج التوك شو| تصريحات جريئة لمحمد علي خير.. وسؤال محرج لبسمة وهبة.. وهذا موقفه من شيكابالا

حلّ الإعلامي محمد علي خير، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور".

لم أتوسط لابنتي

وقال محمد علي خير، موجهًا حديثه لبسمة وهبة، قائلا: "أنا جايلك قلقان وانتي زميلتي وصديقتي وأنا مش بطلع في برامج".

وأضاف محمد علي خير: "أنا جاهز لأسئلة العرافة لكن خلي قلبك حنين عليا شوية"، وردت بسمة وهبة: "قلبي في الصيانة اليومين دول ".

وتابع محمد علي خير :"هناك 3000 طالب يتخرجون في كليات الإعلام في مصر ولا يوجد وسائل إعلام تستوعب هذا العدد كل عام ".

وأكمل محمد علي خير: "ابنتي دخلت كلية الإعلام ولم أتوسط لها كي تتدرب في القناة التي أعمل بها".

أنا الأخير

وقال محمد علي خير: "لا يوجد مقياس لترتيب الإعلاميين في برامج التوك شو".

وأضاف محمد علي خير: "أنا شايف نفسي الأخير في برامج التوك شو لكن من وجهة نظر جمهوري أنا رقم واحد".

وتابع محمد علي خير : "رقم تليفوني متواجد مع كافة المصريين وتصل لي قضايا ومكالمات هاتفية من كافة انحاء الجمهورية، وأنا متواجد وسط تجمعات الناس وأرى رضا الناس عليا في الشارع ، مضيفًا: "أنا بقعد على قهاوي شعبية".

وأكمل محمد علي خير: "الجمهور على تواصل معي بشكل دائم وهناك حالة رضا عني بين جمهوري".

عمرو أديب

وقال محمد علي خير: "أنا قائد رأي أعبر عن رأيي ومن لا يعجبه رأيي يعترض وأقوم بمناقشته"، مضيفا:" عمرو أديب دفعتي وزميلي وصرحت بأنه قائد التوك شو في مصر ".

وتابع محمد علي خير : "عمرو أديب شخص ناجح وكان لي وجهة نظر في بعض آرائه التي يتحدث فيها عن الاقتصاد ".

وأكمل محمد علي خير : "أنا كإعلامي أنقل للمسؤولين إحساس المواطنين في الشارع "، مضيفا:" عمرو أديب وصف سنة كاملة بانها سوداء وقلت له بلاش نصرح بهذا الطريقة".

شيرين عبد الوهاب

ونصح الإعلامي محمد علي خير، المطربة شيرين عبد الوهاب، باستشارة جمهورها قبل الزواج.

وقال محمد علي خير، :"شيرين مطربة كبيرة ولكن للأسف تسيء لموهبتها، وغيرت الصورة الذهنية عند قطاع كبير من جمهورها.. كل يوم والتاني مش معانا غير شيرين وزواجها وطلاقها".

وأضاف محمد علي خير :" نحن امام إنسانة طوال أسابيع متتالية تخرج على عدة فضائيات للحديث عن الزواج والطلاق.. هو فيه إيه ".

وتابع محمد علي خير:" أنا متعود أسمع عن الفنانين الكبار من صفحات الفن"، مضيفا:" مبقاش ورانا غير جواز وطلاق شيرين ده كده أوفر أوي ".

خبرتي 35 سنة

وقال الإعلامي محمد علي خير، إنه دفعة إعلام 1986 هو والإعلامي عمرو أديب، مضيفًا:" قلت لعمرو أديب إنه قائد مدرسة التوك شو ".

وواصل قائلًا:"دوري كإعلامي نقل شعور المواطنين للدولة والمسئولين، وهذا دور الأساسي.. ولكن عمرو أديب وصف السنة الحالية بأنها سنة سوداء".

وتابع :"خبرتي 35 سنة في الإعلام، وأنا قائد رأي وصوتي مسموع ولله الحمد، والناس بتنقل كلامي، وانا مش غاوي تريند، ولكنني مؤثر".

سؤال لبسمة وهبة

ووجّه الإعلامي محمد علي خير، سؤالًا لـ بسمة وهبة قائلا: "ليه بكيتي لما محمد فؤاد قام بالغناء في برنامجك".

وردت بسمة وهبة: "أنا مش هرد عليك وكفاية ارحموني من الموضوع ده".

وتابع محمد علي خير: "كانوا بيقولوا إنك غاوية تريند وعملتي كده عشان تركبي التريند.. هتردي تقولي ايه".

موقفه من شيكابالا

وكشف محمد علي خير أسباب موقفه من شيكابالا بعد ما فعله في إحدى مباريات الأهلي والزمالك السابقة للجمهور.

وقال محمد علي خير :" أنا بحب وبقدر كل جماهير الكرة المصرية ولا أبرر التنمر الذي تعرض له شيكابالا في إحدى المباريات ".

وأضاف محمد علي خير :" شيكابالا قام بتنفيذ فعل لا أخلاقي تجاه الجماهير، مضيفا:" الشخصيات العامة يكونون عرضة للشتائم من الجماهير وكان عليه ان يلتزم الصمت ".

واكمل محمد علي خير :" ما تعرض له شيكابالا من تنمر شيء بذيء لكنه قائد عليه ضبط نفسه وما فعله شيكابالا كان فج جدا ".