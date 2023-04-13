خطة أمن بايدن.. العثور على وثائق أمريكية سرية في "الزبالة"

تم العثور على خطة لأمن بايدن في الشارع بأيرلندا، ووصلت الوثيقة السرية لأيدي الشرطة في بلفاست قبل وصول الرئيس الامريكي جو بايدن إلى أيرلندا.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تحقق دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) في خرق أمني بعد أن عثر أحد أفراد الجمهور على وثيقة توضح بالتفصيل خطة تأمين زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمدينة وكانت ضمن القمامة في الشارع.

كان قد وصل بايدن إلى بلفاست مساء الثلاثاء، حيث التقى به رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ثم أقام في فندق جراند سنترال في وسط المدينة ، قبل إلقاء كلمة في إحدى الجامعات يوم الأربعاء.

تم تسليم الوثيقة إلى بي بي سي من قبل أحد المواطنين، وكُتب بها تفاصيل الأسماء وإشارات الاتصال الخاصة بالضباط الذين يحرسون نقاط التفتيش حول فندق بايدن، وتوجيههم للتنسيق مع جهاز الخدمة السرية الأمريكية والتنبيه والتحدي للأشخاص الذين يتصرفون بشكل مريب في المنطقة.

نشر الصحفي في بي بي سي ستيفن نولان إحدى الصفحات الخمس للوثيقة على تويتر ، مع حذف أسماء الضباط وعلامات الاتصال، ومن المفترض أنها تغطي الاستعدادات الأمنية وتم تصنيفها انها مستند رسمي حساس.

وقال الباحث عن الوثيقة لنولان يوم الأربعاء “لقد خرجت من منزلي وتوجهت إلى الشارع ورأيت الوثيقة، ولاحظت الكلمة المدونة في الاعلى وهي كلمة مستند حساس”.

وقال متحدث باسم الشرطة الأيرلندية إن القوة على علم بوجود خرق أمني وبدأت تحقيقًا.

كان قد سافر بايدن إلى أيرلندا الشمالية للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجمعة العظيمة.