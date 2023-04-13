دورتموند يقترب من تجديد عقد ماركو رويس

أكد فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس"، اقتراب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، من تجديد عقد ماركو رويس، قائد الفريق.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" لا يزال بوروسيا دورتموند واثقا من تجديد عقد ماركو رويس، حيث وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة للغاية".

أضاف:" سيخفض رويس راتبه للاستمرار مع بوروسيا دورتموند".

وينتهي عقد ماركو رويس مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني بنهاية الموسم الجاري، وبإمكان اللاعب الانتقال مجانا لأي نادٍ في الموسم الجاري.

دورتموند يستعد لمواجهة شتوتجارت

في سياق آخر، يستعد فريق بوروسيا دورتموند لمواجهة شتوتجارت، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 56 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب برصيد 58 نقطة.