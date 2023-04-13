باستثمارات 50 مليون جنيه.. رفع كفاءة وتطوير مشروعات الأمن الغذائي بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسن فرج الله، مدير عام التنفيذ بجهاز تعمير جنوب الصعيد، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، وحمدي حسين، المدير المالي والاداري بالمحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، ومسئولي الشركة المنفذة.

قال محافظ قنا ، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة مشروعات الأمن الغذائي يشمل تطوير ورفع كفاءة محطة أمهات دواجن وملحقاتها ومعمل التفريخ ومصنع الأعلاف والذي يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد بتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه.

و شدد محافظ قنا ، على ضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للإنتهاء من أعمال التطوير، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة لسرعة دخول المشروع للخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

و أوضح محافظ قنا، بأن المشروع سوف يشمل تطوير 4 عنابر لتربية الأمهات كمرحلة أولى بالإضافة إلى المبنى الاداري وإنشاء ثلاجة رئيسية لتخزين البيض ومخزن للمستلزمات وقطع الغيار.

و أشار إلى أن محافظة قنا تبذل جهودا كبيرة في تطوير مشروعات الأمن الغذائي، وذلك تماشياً مع خطة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية، التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلية، والتي تسهم بدورها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة تلبية لاحتياجات المواطنين.

