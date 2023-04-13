50 سنة في حب صناعة الكليم.. الأسطى جابر: برسم من دماغي

خصص برنامج باب رزق، من تقديم الإعلامي يسرى الفخراني، المذاع على قناة دى إم سى، حلقة اليوم عن "أسرار فن الكليم في فوه”.

واستضاف الإعلامي يسرى الفخراني، خلال حلقة اليوم الأسطى جابر إبراهيم، والذي يعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من 50 سنة، قال إنه الكثير كان يعمل في مهنة صناعة الكليم، معقبا: “البنات والرجالة في البيوت والدكاكين كانوا بيشتغلوا نفس الشغلانة”.

وأضاف “كل عيلتي كانت بتشتغل في هذه الصناعة”، لافتا: “بصمم كل الرسومات على الكليم من دماغي، لو حد إداني صورة من الكومبيوتر أعمل أحسن منها”.

برنامج باب رزق يقدمة الكاتب الصحفى والاعلامى يسرى الفخرانى وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية حيث يعرض حرف قديمة منسية من داخل اماكن متفرقة بمصر حيث يعرض مصر القديمة بجمالها وسحرها.