مركز التميز بجامعة حلوان يعلن الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تعمل جامعة حلوان جاهدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، والعمل على تلبية كافة احتياجات ذوى الإعاقة حرصا على توفير مناخ تعليمي سليم لهم.

وقد كشفت إدارة مركز تميز الأفراد ذوي الهمم بجامعة حلوان عن ما يقدمه المركز للطلاب يشمل الآتي :