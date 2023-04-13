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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التميز بجامعة حلوان يعلن الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان جاهدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، والعمل على تلبية كافة احتياجات ذوى الإعاقة حرصا على توفير مناخ تعليمي سليم لهم.

 

وقد كشفت إدارة مركز تميز الأفراد ذوي الهمم بجامعة حلوان عن ما يقدمه المركز للطلاب يشمل الآتي : 

  • تنفيذ عمل منحدرات لتتناسب مع الإعاقة الموجودة للطلاب بكافة الكليات 
  • تقوم الجامعة بتوفير وسائل تنقل داخل الجامعة نظرا لمساحة الجامعة الكبيرة من خلال أتوبيس مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة .
  • تنظيم معسكرات و رحلات سنوية ترفيهية ترويحية لهم والإقامة بعض الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية فى خلال المعسكر . 
  • توفير الرعاية الصحية لهم و تحديد ما يحتاجونه من قبل الادارة الطبية 
  •  يحق للطلاب ذوي الإعاقة الإقامة في المدينة الجامعية بدون مقابل وبالمجان بالإضافة إلى إعفاء الطالب من المصاريف الدراسية خلال فترة الدراسة . 
  • الإعفاء من المصروفات فى مرحلة الدراسات العليا (ماجستير - ودكتوراه) وأن هذه الميزة تنفرد بها جامعة حلوان دون الجامعات الأخرى.
  • محاولة توفير الكراسي المتحركة والسماعات الطبية والنظارات الناطقة لذوي الهمم الذين يحتاجونها .
ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة حلوان ذوى الهمم Jobs Education

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