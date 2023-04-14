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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات.. عاشور يلتقي ممثل منظمة الأغذية "الفاو" لبحث آليات تعزيز التعاون

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

عاشور يلتقي ممثل منظمة الأغذية "الفاو" لبحث آليات تعزيز التعاون

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" بمصر، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين.

التعليم العالي: تنظيم برنامج تدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية للمراكز والمعاهد البحثية

نظم معهد إعداد القادة بالوزارة برنامجًا تدريبيًا للمُرشحين لشغل المناصب القيادية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصقل مهارات وخبرات الكوادر البشرية والقيادية بمختلف المؤسسات التعليمية والبحثية، وتطوير مهاراتهم القيادية.
ليلة في حب الرسول.. أمسية رمضانية بأوبرا جامعة مصر للعلوم للمنشد أحمد العمري

يقدم المنشد أحمد العمري، أمسية رمضانية، في أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، غدا الجمعة 14 أبريل في تمام الساعة 9.30 مساء.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات.. صور

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 تم إعلانه بشكل رسمي في عدد من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية .


إدارة الوافدين: نعمل على الترويج للسياحة التعليمية بمحافظات مصر

قال الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا  من أجل تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والعمل على جذب المزيد من الطلاب للدراسة بمصر، لافتًا إلى دور مبادرة ادرس في مصر التي أطلقتها الوزارة، وإطلاق العديد من السياسات الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

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