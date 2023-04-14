الفنانة تغريد فهمي: الدراما مسئولة بشكل كبير عن انتشار الطلاق

قالت الفنانة تغريد فهمي، إن هناك عوامل كثيرة تسببت في انتشار الطلاق بين المتزوجين حديثا بينها الحالة الاقتصادية وقلة الوعي والخيانة.

تابعت الفنانة تغريد فهمي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الدراما مسئولة بشكل كبير عن انتشار الطلاق وساعدت على انتشار الظاهرة، على عكس دورها المنوطة به في معالجة الظاهرة.

أضافت الفنانة تغريد فهمي، قابلت الحيزبونات كتير في الحياة الشخصية وفي الوسط الفني، وكنت الأول لازم أخد حقي ولكن بعد ما قربت من ربنا شعرت بحالة من السكينة والهدوء النفسي وحقي بيجيلي من غير بذل أي مجهود.