الفنانة تغريد فهمي تهاجم هؤلاء الممثلين: اللي عندهم خلص

قالت الفنانة تغريد فهمي، إن تكرار الفنان للأدوار يؤكد أنه لن يضيف شيئا جديدا خلال مشواره الفني: اللي عنده خلص"، بعكس التنوع في لعب الأدوار المختلفة.

تابعت الفنانة تغريد فهمي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أشعر بحالة من السكينة والهدوء كلما اقتربت من الله، مضيفة: قابلت حيزبونات كتير في الحياة الشخصية وفي الوسط الفني، وكنت الأول لازم أخد حقي ولكن بعد ما قربت من ربنا شعرت بحالة من السكينة والهدوء النفسي وحقي بيجيلي من غير بذل أي مجهود.

أضافت الفنانة تغريد فهمي، الدراما مسئولة بشكل كبير عن انتشار الطلاق وساعدت على انتشار الظاهرة، على عكس دورها المنوطة به في معالجة الظاهرة.