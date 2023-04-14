بختم القرآن مرتين .. الفنانة تغريد فهمي تكشف عن طقوسها الرمضانية

كشفت الفنانة تغريد فهمي عن أهم طقوسها في شهر رمضان، موضحة أنها تبدأ يومها بالصلاة وقراءة القرآن، موضحة أنها تستهدف ختم القرآن في شهر رمضان الكريم مرتين.

وأضافت الفنانة تغريد فهمي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، بعد قراءة الورد القرآني أقوم بإعداد الطعام للفطار ومشاهدة التليفزيون لمتابعة بعض البرامج.

تابعت الفنانة تغريد فهمي، لو عندي تصوير بجهز الفطار بعد السحور، لافتة إلى أنه هناك فروق كبيرة بين الجيل القديم والجيل الحالي، موضحة أن جيل القديم أسرة واحدة بينهم حب وتعاون ومصداقية.