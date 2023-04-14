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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت الوصاية الأول على شاهد .. منى زكي تتفوق على المداح

بوستر تحت الوصاية
بوستر تحت الوصاية

حقق مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي نجاحًا كبيرًا منذ طرح أولى حلقاته، في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، كما أنه يتصدر محركات البحث في جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتل مسلسل تحت الوصاية المرتبة الأولى في الأكثر مشاهدة على منصة شاهد الإلكترونية، وذلك بعد عرض 7 حلقات فقط منه، متفوقا على المداح الذي تصدر المنصة لفترة طويلة.

قصة مسلسل تحت الوصاية 
 

وتكافح أم لطفلين مجاهدة المجتمع الذكوري بهدف الحفاظ على حضانة أولادها بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون صيادة أسماك، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها، لتشعر مع أولادها بالحرية وأنها غير محاوطة بقيود وتحكمان الواصيين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

 

أبطال مسلسل تحت الوصاية
 

ويشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، رشدي الشامي، مها نصار، الطفل عمر شريف، أحمد خالد صالح، خالد كمال، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد، علي الطيب، ثراء جبيل، نهى عابدي، جميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

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