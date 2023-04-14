قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

كشف الإعلامي محمد شبانة أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر تقدم باستقالته لإدارة ناديه بعد الخطأ الخاص بأحمد رفعت وفرض عقوبة على فيوتشر من جانب الكاف.



وأوضح شبانة خلال تقديمه لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية ETC، أن إدارة فيوتشر رفضت قبول استقالة المدرب وقرروا تأجيل الأمر لنهاية الموسم الجاري للبت في إعادة هيكلة الإدارية.



وكان الاتحاد الأفريقي قد تلقى شكاوى ببطلان قيد أحمد رفعت مع فيوتشر ومشاركة اللاعب في أكثر من مباراة مع الفريق دون وجه حق الأمر الذي تسبب في صدور قرار منذ قليل بخصم 6 نقاط من رصيد فيوتشر.



وودع فيوتشر دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بهدفين لهدف في ختام دور المجموعات.