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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: غلق 96 منشأة لمخالفتها اللوائح والقوانين

حملات مكثفة في المنوفية
حملات مكثفة في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الشئون الصحية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

اكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال شهر مارس الماضى بحملات موسعة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية بنطاق المحافظة للتأكد من إتباع سياسة مكافحة العدوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وأسفرت عن المرور على (697) منشأة طبية خاصة تنوعت ما بين عيادات خاصة ومعامل تحاليل ومراكز عمليات وعلاج طبيعى وعيون ، لافتاً إلى غلق (96) منشأة طبية وإنذار (198) منشأة مخالفة واستصدار قرار غلق لـ (81) منشأة أخرى ومطابقة (289) منشأة طبية بنطاق المحافظة ، فضلا عن ضبط (301) مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى وعمالة غير مؤهلة ، فيما تم إجراء (44) معاينة ميدانية وفحص  (15) شكاوى لاتخاذ اللازم حيالها حفاظاً على الصالح العام .


 وتم توجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة بحوكمة البيانات ، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ ، فيما أكد وكيل وزارة الصحة على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت الطبية بنطاق المحافظة ، مناشداً أصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين.

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