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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الإسكندرية: ارتفاع ضحايا عقار الورديان المنهار إلى 5 وفيات و5 إصابات

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار المنهار

قالت الدكتورة ماجدة جلال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن فريق الإغاثة التابع للمديرية انتقل إلى موقع حادث عقار بالورديان المنهار وفقًا للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار بمنطقة الورديان، التابعة لحي غرب.

 

وأضافت أنه عقب المعاينة والحصر، تبين أن العقار مكون من ارضي وثلاثة طوابق علوية، ومأهول بالسكان، وانهار بالكامل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية انتشلت حتى الآن 5 وفيات و5 مصابين أسفل الأنقاض.

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وأكدت أن فرق الإغاثة تقوم حاليًا بتقديم كافة المساعدات المادية والعينة والدعم النفسي للأسر المتضررة.

 

وقد شهدت منطقة الورديان التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار مساء أمس الخميس، وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة المعنية لموقع العقار.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفرى في نطاق دائرة القسم، ووجود ضحايا أسفل العقار.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالمديرية وقسم شرطة مينا البصل، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، ورئيس حي غرب الإسكندرية المهندسة سحر شعبان والأجهزة التنفيذية بالحي لمتابعة الواقعة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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