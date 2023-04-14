سر سرعة استجابة الدعاء عند البدء بالحي القيوم.. الإفتاء توضح

استشهد الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بـ دار الإفتاء، باسم من أسماء الله الحسني وهى" الحي القيوم" حيث ربط وجودها بآية الكرسي فى سورة البقرة "الله لا إله إلا هو الحي القوم" ووجود اسم الله الأعظم بأول سورة "آل عمران" ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم" فهو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالي، ويدعى به لاستجابة الدعاء.



وذكر"عمران" خلال لقائه ببرنامج" صباحك مصري" المذاع على فضائية " إم بي سي مصر"، أن سيدنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم، أشار إلى أسم الله تعالي وهو "الحي القيوم" ربط بين سرعة استجابة الدعاء بالحي القيوم، وعلمنا النبي صلي الله عليه وسلم سر الدعاء بالحي القيوم مستشهدا"يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لى شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين"، فهناك سر بالبدء بالدعاء "بالحي القيوم" متعلق بالاستجابة.



وأكد أمين الفتوى، أن "الحي القيوم" اسم من أسامي الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فهو اسم من اسامي الله المركبة.