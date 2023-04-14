وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

وافت المنية الفنان اللبناني جيرار أفيديسيان أمس (الخميس) عن عمر ناهز 95 عاماً، تاركاً خلفه أعمالاً بارزة في التأليف والإخراج المسرحي والفن التشكيلي.

جيرار أفيديسيان

وحاز الراحل دكتوراه في الإخراج المسرحي من معاهد الاتحاد السوفياتي السابق في عام 1969، وبدأت مسيرة الفنان اللبناني من أصول أرمنية في السبعينيات على خشبة "مسرح بيروت".

وفي عام 2005، خاض مجال الفن التشكيلي عندما اختيرت إحدى لوحاته "الجندي الصغير من سميرنا" لمعرض "الخريف" الذي ينظمّه متحف سرسق. ثم في عام 2010 وتحت عنوان "فانتازيات شرقيّة"، ثم وضمن معرض "صالون الخريف" من تنظيم متحف سرسق، قدم ثلاثيّة "راقصات السلطان". وتتوافر لوحاته ضمن مجموعات خاصة في بيروت، الكويت، أثينا، لندن ودمشق.

ومن أبرز أعمال جيرار أفيديسيان، مسرحية "أخوت لبنان" ومسلسل "طالبين القرب" من تأليف الراحل مروان نجار، ومسلسل "مريانا" من بطولة الممثلة كارول الحاج