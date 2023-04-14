عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة فنان لبناني شهير بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

صدى البلد

وافت المنية الفنان اللبناني جيرار أفيديسيان أمس (الخميس) عن عمر ناهز 95 عاماً، تاركاً خلفه أعمالاً بارزة في التأليف والإخراج المسرحي والفن التشكيلي.

جيرار أفيديسيان

وحاز الراحل دكتوراه في الإخراج المسرحي من معاهد الاتحاد السوفياتي السابق في عام 1969، وبدأت مسيرة الفنان اللبناني من أصول أرمنية في السبعينيات على خشبة "مسرح بيروت".

وفي عام 2005، خاض مجال الفن التشكيلي عندما اختيرت إحدى لوحاته "الجندي الصغير من سميرنا" لمعرض "الخريف" الذي ينظمّه متحف سرسق. ثم في عام 2010 وتحت عنوان "فانتازيات شرقيّة"، ثم وضمن معرض "صالون الخريف" من تنظيم متحف سرسق، قدم ثلاثيّة "راقصات السلطان". وتتوافر لوحاته ضمن مجموعات خاصة في بيروت، الكويت، أثينا، لندن ودمشق.

ومن أبرز أعمال جيرار أفيديسيان، مسرحية "أخوت لبنان" ومسلسل "طالبين القرب" من تأليف الراحل مروان نجار، ومسلسل "مريانا" من بطولة الممثلة كارول الحاج

جيرار أفيديسيان أعمال جيرار أفيديسيان وفاة جيرار أفيديسيان أبرز أعمال جيرار أفيديسيان طالبين القرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

موضوعات متعلقة

هيخرج من المستشفى.. بلال شامة يكشف كواليس الحلقة القادمة من جعفر العمدة

رضوى الشربيني: هذه مواصفات زوجي المستقبلي وطليقي راجل محترم| التصريحات كاملة

نشرة الفن.. الضحية رقم 23 لبرنامج رامز جلال.. وياسمين عبد العزيز تستعين برضوى الشربيني ضد أحمد العوضي

بعد اعتذاره .. تامر عبد المنعم : ندمان على مسلسل جعفر العمدة

كليوباترا السمراء.. وثائقي نتفليكس الجديد يثير الجدل ويغضب المصريين | فيديو

مسلسل ضرب نار .. ياسمين عبد العزيز تستعين برضوى الشربيني بعد زواج أحمد العوضي

ملخص الحلقات 22 من مسلسلات رمضان.. زواج دميانة في عملة نادرة وأحمد العوضي يتزوج غير مهرة في ضرب نار

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22.. غضب أهل تل شبورة من شيخ القرية

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من الداخلية الكويتية للبحث عن مبارك الرشيدي

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن المسجد النبوي

35 مليار دولار بـ10 سنوات|زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر وهذا حجم التبادل التجاري

رانيا المشاط ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يناقشان آليات تنفيذ برنامج نوفي

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

4 مسلسلات مستمرة في التصوير حتى آخر رمضان.. ضرب نار والأجهر الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصف الطرق.. شاهد أغرب استخدام لـ صوف الأغنام في بريطانيا

فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

علامة في اللسان تشير إلى نقص فيتامين مهم في الجسم

صدى البلد يحتفل بنجاح منة فضالي في مسلسل جعفر العمدة.. صور

فيديو

مش دافع.. حيلة كهربا لسداد غرامة الزمالك| فيديو جراف

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ