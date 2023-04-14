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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد| سجل الآن
أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ، عن وظائف خالية للمعلمين للعمل خلال العام الدراسي القادم  2023 / 2024 .

 

الداعية مصطفى حسني خلال ندوته بجامعة حلوان: حب الوطن عبادة  
نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، ندوة للداعية مصطفى حسني بعنوان خواطر رمضانية، والتي لقت استحسانا وحضورا طلابيا واسعا.

رئيس تعليم الكبار لـ صدى البلد : لدينا 27 فرعا منتشرة في أنحاء الجمهورية
قال الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن مصر قادرة على التغلب على كل القضايا والتحديات الاجتماعية وعلى رأسها محو الأمية.

 

  حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 8 وحتى 14 أبريل وكان على النحو الآتي:

 

رئيس جامعة القاهرة يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد
تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

فريق هندسة أسوان يفوز ببطولة خماسيات كرة القدم بالدورة الرمضانية
شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب المباراة الختامية للدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية بين فريق كلية التربية وفريق كلية الهندسة على ملاعب الجامعة بصحاري، وانتهت بفوز فريق كلية الهندسة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

رئيس جامعة المنوفية: تطوير منظومة الوافدين لجذب الطلاب من مختلف الدول العربية
شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية ورئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن منظومة الوافدين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والسفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية، ولفيف من قيادات الوزارة، ونُخبة من الإعلاميين ومجموعة من الطلاب الوافدين من عدة جنسيات مُختلفة، ومنسقى الوافدين بالجامعات.

انتهاء عمل معلمي الحصة في جميع المدارس يوم 4 مايو
أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر يوم عمل بالنسبة للمعلمين الذين تمت الاستعانة بهم للتدريس بنظام الحصة لسد العجز في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، هو يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 .

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